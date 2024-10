Napoli di Antonio Conte capolista, ma non... in quota scudetto. Sarà Inter-bis: la sentenza firmata dai bookmaker

Napoli di Antonio Conte capolista, ma non... in quota scudetto. Sarà Inter-bis: la sentenza firmata dai bookmakers

Riparte la serie A. Dove eravamo rimasti (prima della sosta per le nazionali)? Con il Napoli di Antonio Conte che stava provando la fuga: 16 punti in 7 partite (e se pensiamo alla sconfitta di Verona nella prima giornata, poi il ruolino di marcia è ancora più importante) con l'Inter campione d'Italia seconda a 14 davanti al gruppo formato da Juventus-Lazio-Udinese (13).

Il Milan? Con un pochino di fiatone causato dalla sconfitta di due settimane fa sul campo di Firenze: Diavolo a quota 11 appaiato al Torino, con Atalanta-Roma-Empoli-Fiorentina a 10.

Si riparte da qua. Presto per dare sentenze inappellabili in tema scudetto, ma i bookmaker sembrano avere le idee piuttosto chiare: l'Inter di Simone Inzaghi rimane nettamente favorita per vincere lo scudetto (bis). William Hill paga 1,67 il titolo numero 21 dei nerazzurri, mentre Snai lo quota a 1,75. Il Napoli è rispettivamente a 4,50 e 3,50.

Le rivali? Al momento ne viene contemplata seriamente una sola, ossia la Juventus di Thiago Motta che viene pagata 6 contro 1 dal broker Uk e a 5,50 da quello italiano.

Il Milan? Non tagliato fuori, ma più lontano nel gradimento: la seconda stella rossonera a fine stagione è a quota 8,50 da William Hill, mentre per Snai pare acora più difficile (a 12).

Detto che l'Atalanta di Gasperini sta attorno a quota 30 (poco sotto o poco sopra a seconda dei bookmaers), Roma e Lazio per Snai pari sono: a 50. Diverso invece il giudizio inglese che dà decisamente più credito ai giallorossi (34) rispetto ai biancocelesti (67).

Serie A, la programmazione dell’8° giornata

Sabato 19 ottobre

ore 15.00 Genoa-Bologna su DAZN 1 – [Doveri]

ore 15.00: Como-Parma su DAZN 2 – [Fabbri]

ore 18.00: Milan-Udinese su DAZN 1 – [Chiffi]

ore 20.45: Juventus-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sacchi]

Domenica 20 ottobre

ore 12.30 Empoli-Napoli su DAZN 1 – [Abisso]

ore 15.00: Venezia-Atalanta su DAZN 1 – [Zufferli]

ore 15.00: Lecce-Fiorentina su DAZN 2 – [Fourneau]

ore 18.00: Cagliari-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Aureliano]

ore 20.45: Fiorentina-Milan su DAZN 1 – [Pairetto]

Lunedì 21 ottobre

ore 20.45: Verona-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Dionisi]