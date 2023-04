Napoli è pronta per la festa scudetto: tra striscioni, cori e abiti da sposa

Napoli, i curiosi preparativi per la festa scudetto

Tutto pronto per la festa scudetto. A Napoli non si pensa ad altro: manca veramente poco al momento della verità e i tifosi hanno già attrezzato la città per festeggiare il terzo trionfo in campionato degli azzurri. Ecco alcuni video che testimoniano l’amore dei partenopei per la loro squadra del cuore, tra striscioni, cori, scudetti giganti sparsi per tutto il centro storico e un curioso mix tra un abito da sposa e la maglia del Napoli.

