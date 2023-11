Napoli ko, Rudi Garcia licenziato In pole Tudor. E De Laurentiis...

Tra i papabili ci sono anche Fabio Cannavaro e Walter Mazzarri



Rudi Garcia non dirigerà mercoledì l'allenamento del Napoli alla ripresa del campionato. Il tecnico del Napoli è stato difatto esautorato dopo la sconfitta patita 1-0 dall'Empoli al Maradona. Il tentativo di dare una scossa, a questo punto, è inevitabile per una società che non può permettersi di non raggiungere un posto in Champions League.



Svanito l'obiettivo Conte, è molto probabile che il presidente decida di affidarsi a un traghettatore. Al momento il nome su cui si sta puntando è quello di Igor Tudor. Tra i papabili ci sono anche Fabio Cannavaro, presente al Maradona con il fratello e profondo conoscitore dell'ambiente, e Walter Mazzarri. Per il futuro piace, come allenatore da progetto, Francesco Farioli, il giovane protagonista dell'ottima stagione del Nizza.