Napoli, 'mai voluto offendere Osimhen'. Tapiro d'oro di Striscia La Notizia, ma De Laurentiis lo rifiuta

Napoli, 'mai voluto offendere Osimhen'

"Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante". Così il Napoli in una nota sul proprio sito ufficiale in merito al caso legato a Victor Osimhen e la diffusione dei video su TikTok.

"Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione -prosegue il comunicato del club azzurro-. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società".

Caso Osimhen, De Laurentiis rifiuta il Tapiro d'oro

Valerio Staffelli prova a recapitare il Tapiro d’oro al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per il “caso Osimhen”: l’inviato di Striscia ha intercettato il patron della squadra campione d'Italia alla stazione di Roma Termini. ADL però, ha preferito non rispondere e non ritirare il Tapiro dalle mani di Staffelli. Per De Laurentiis questo sarebbe stato il terzo Tapiro d’oro della carriera.