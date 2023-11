Napoli, Manfredi a De Laurentiis: ecco perché è impossibile vendere lo stadio

Napoli: Manfredi, 'stadio ora non in vendita, De Laurentiis proponga progetto serio'

“A noi fa piacere che la società voglia investire sullo stadio, se presentasse un progetto concreto, con i reali investimenti che si vogliono da mettere in campo e con tempi di realizzazione, accoglieremo con favore queste proposte e valuteremo la vendita dell’impianto che deve essere decisa dal consiglio comunale. Ci sono due condizioni: lo stadio deve poter accogliere le competizioni internazionali, in primis gli Europei 2032 e che abbia dimensioni tali per cui i napoletani possano andarci in tanti". E' quanto detto dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis in merito alla vendita dello stadio Maradona.

"Se arriva la proposta, vedendo il grande impegno del presidente, valuteremo assieme ai tifosi e alla città e se sarà nell'interesse dei cittadini, lo faremo. Certo non possiamo regalare lo stadio - ha aggiunto il sindaco -, è un valore per i tifosi del Napoli, è un bene pubblico e come si discute in altre città d’Italia, se società fa grande investimento, noi siamo disponibili a discuterne. Si parte da una proposta, al momento non arrivata".

"Al momento lo stadio non si può vendere perché fa parte del patrimonio indisponibile, la soluzione migliore è quella adottata in altri casi concessione a lungo termine, anche 50 o 99 anni che però con le norme odierne è difficile ma può essere realizzato, questo può essere fatto solo in presenza di investimenti importanti, come avvenuto in altre parti d’Italia. Il punto fondamentale è tutelare l’interesse dei tifosi, per stadio di qualità e accessibile. Serve progetto e piano d’investimento serio", ha concluso Manfredi.