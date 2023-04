Napoli-Milan: Leao 'alla Gullit', Maignan is Magic. E Kvaratskhelia.. Pagelle

Milan, semifinale di Champions League dopo 16 anni. Le pagelle rossonere

Maignan voto 8 Para a Kvaratskhelia un rigore pesantissimo quando mancano dieci minuti alla fine mostrando una freddezza glaciale. Conferma una volta di più di essere un fuoriclasse, probabilmente il portiere più forte del mondo

Calabria voto 6,5 Riesce a limitare un Kvaratskhelia più pungente e nel vivo del gioco rispetto alle due precedenti sfide

Kjaer voto 7,5 Domina nell'area di rigore del Milan senza sbagliare mai una virgola. Notte da leader

Tomori voto 6,5 Per ottanta minuti la sua prestazione difensiva è perfetta. Poi quel 'mani' che provoca il rigore del Napoli

Theo Hernandez voto 6,5 Partita di grande sacrificio e sostanza: ineccepibile sul fronte difensivo, cerca qualche accelerazione quando il Napoli glielo consente

Bennacer voto 7,5 Partita totale: è ovunque, pressa alto, recupera palloni davanti, in mezzo e in difesa. Si guadagna punizioni preziosissime che danno ossigeno alla squadra e riesce a essere sempre lucido quando si trova a dover impostare il gioco

Tonali voto 7 Corre e lotta in mezzo al campo senza risparmiarsi mai. Non una pausa, non un momento in cui ferma il suo moto perpetuo. Bella la palla che smarca Giroud nel primo tempo quando la partita è sullo 0-0 (con Meret che salva sul francese)

Krunic voto 7 Sempre pronto al raddoppio e a far da schermo davanti alla difesa: partita di grande energia e intelligenza

Giroud voto 6,5 Sbaglia il rigore, Meret salva di piede pochi minuti dopo quando il francese gi sentiva il profumo del gol che avrebbe riscattato il penalty. Ma poi la rete dello 0-1 che cancella ogni ipotesi di serata maledetta e manda il Diavolo in Paradiso.

Rafael Leao voto 8 Tira una volata lunga settanta metri palla al piede, seminando gli avversari e serve Giroud il gol più semplice del mondo. La palla che ogni centravanti sogna di ricevere dai compagni in mezzo all'area di rigore. A molti ha ricordato quell'accelerazione bruciante di Gullit con assist a Van Basten sempre a Napoli, nel giorno che consegnò al Diavolo - matematica a parte - il primo scudetto berlusconiano (Napoli-Milan 2-3)

Brahim Diaz voto 6 Non ha grandi spunti offensivi, ma è grande il suo sacrificio in aiuto di Calabria in fase difensiva

Messias voto 6 Entra bene (al 59°): tanta corsa, riuscendo a metterci pure un pizzico di qualità quando può lavorare qualche pallone in avanti. Si perde però Osimhen sul gol del pareggio

Origi voto 5,5 Sostituisce Giroud (al 68°), ma non riesce a tenere qualche pallone che possa far respirare la squadra. Certo non entra in un momento semplice del match

Saelemaekers Sv