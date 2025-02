Napoli sconfitto a Como; Inter nuova capolista della Serie A

Como-Napoli 2-1, l'Inter è in testa alla Serie A

Partita difficile era alla vigilia e partita difficilissima è stata; il Napoli perde a Como, non solo la partita ma addirittura, dopo settimane, la testa della classifica. Un risultato che conferma il periodo negativo della squadra di Antonio Conte alla 4^ consecutiva di Campionato in cui non trova la vittoria ma solo 3 pareggi e la sconfitta di oggi.

Gioisce la squadra di Fabregas forse al risultato più prestigioso della sua storia recente della Serie A ma gioisce anche l'Inter che conquista così la testa della classifica con un punto di vantaggio e può così presentarsi alla sfida diretta del Maradona di sabato prossimo con due risultati su tre a suo favore.

Como-Napoli, la partita

Si parte forte con i padroni di casa che scelgono una formazione senza punte di ruolo ma i vari Nico Paz, Strefezza e Diao liberi di svariare lungo tutto l'attacco. Conte invece tiene Anguissa, diffidato, in panchina per non perderlo con l'Inter. Al 7' quello che non ti aspetti: rimessa laterale di Politano per Rrahmani che di istinto gira il pallone verso il suo portiere senza accorgersi che Meret era lontano per la più clamorosa delle autoreti. Ci mette poco però il Napoli a riprendere in mano la gara: la pressione alta degliazzurri porta Raspadori solo davanti al portiere del Como; l'attaccante segna ancora: è 1-1 ail 17'.

A quel punto si pensa ad Napoli arrembante ma invece, soprattutto nella ripresa, il Como non retrocede di un passo e gioca a viso aperto fino al gol della vittoria di Diao, su assist di Nico Paz. Inutile l'arrembaggio nel finale dei partenopei.

La classifica quindi cambia e si accorcia. Ora tocca all'Atalanta alle 18 contro l'empoli provare ad avvicinarsi alla vetta per un incredibile ed emozionante finale di stagione.