Napoli, la pizzeria storica che regala il "bonus scudetto" ai suoi dipendenti

Napoli scudetto, pizzeria Salvo regala il bonus ai suoi dipendenti per vivere la festa tricolore in famiglia

I fratelli Francesco e Salvatore Salvo si preparano allo scudetto del Napoli con una piccola, ma grande rivoluzione: il giorno decisivo, in cui arriverà matematicamente la vittoria, le pizzerie di Napoli e di San Giorgio a Cremano rimarranno chiuse. La chiusura straordinaria vuole essere un dono speciale per gli oltre 70 dipendenti e le loro famiglie - anche a costo di rinunciare a migliaia di euro di incasso – per regalare loro la possibilità di festeggiare un momento storico e indimenticabile. I fratelli Salvo si uniscono con entusiasmo allo spirito che invade la capitale partenopea, dove da settimane fervono i preparativi: tutti i quartieri e le vie del centro storico sono già colorate di azzurro e piene di bandiere e striscioni che dichiarano il Napoli campione.

Salvatore Salvo spiega: Si tratta di un sentimento che va oltre il calcio, è un auspicio che questa grande vittoria possa essere un’opportunità di rilancio della nostra città e uno stimolo per i giovani. Una festa che speriamo si possa vivere con la massima gioia e in rispetto della sicurezza pubblica.

Pizzeria Salvo e il bonus scudetto Napoli



Francesco e Salvatore Salvo: pizzaioli da ben tre generazioni, fedeli alle origini ma audaci nella ricerca di nuovi sapori, oggi tra le migliori pizzerie secondo 50 Top Pizza, 5° posto in Italia e 7° nel mondo. Rappresentano la terza generazione di una famiglia di pizzaioli da sempre dedita alla tradizione della pizza napoletana. I due fratelli fedeli alle loro origini hanno preferito, da qualche anno, evolvere l'eredità familiare lavorando molto sugli impasti e studiando farine, idratazione e tempistiche. Il risultato è una pizza leggerissima e super digeribile, sempre nel solco della scuola partenopea. Questa combinazione fa sì che le due pizzerie siano sempre inserite tra le migliori pizzerie come 50 Top Pizza.I locali dei fratelli si trovano a San Giorgio a Cremano e a Riviera di Chiaia - ultima apertura, entrambi locali moderni ma semplici, con forni tradizionali e friggitrici per continuare a proporre non solo pizza ma anche fritture nelle varianti classiche o più contemporanee. Immancabile tappa per i napoletani ma anche per tutti i turisti, capaci di attraversare intere regioni per venire ad assaggiare le sue novità, per assaggiare e conoscere la vera pizza napoletana, così come viene interpreta oggi.