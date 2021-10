Nations League, Italia-Spagna: tornano le notti europee degli Azzurri

Tornano le notti europee della nazionale di Mancini. Dopo il trionfo agli Europei, gli Azzurri puntano al bis in Nations League, che vale ben 4,5 milioni di euro

L’Italia affronta la Spagna: la semifinale di Nations League è una rivincita di quella di Euro 2020, che gli Azzurri vinsero ai calci di rigore. La nuova sfida è a San Siro, dove domenica sera ci sarà anche la finale.

In caso di nuovo successo contro le Furie Rosse, la squadra di Mancini affronterebbe la finale contro la vincitrice di Belgio-Francia. In caso di sconfitta, invece, giocherebbe la finale per il terzo e quarto posto.

In palio non c’è “solamente” l’ultimo torneo per nazionali partorito dalla Uefa, ma anche un premio in denaro da 4,5 milioni di euro. In caso di successo, l’Italia lo sommerebbe ai 28,5 milioni incassati grazie al trionfo europeo, sfondando così quota 30 milioni di euro nel corso dell’anno solare.

Ai secondi classificati andranno 3,5 milioni, ai terzi 2,5 e ai quarti 1,5.