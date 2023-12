Nausicaa Dell’Orto: "Da cheerleader ai placcaggi. Il football americano ti accende un fuoco dentro"

Nausicaa Dell’Orto, la ragazza pon-pon diventata campionessa di football americano: "Ti accende un fuoco dentro"

La passione per il football americano? Nata per caso: dalla ginnastica a cheerleader poi "capisco che voglio anche io placcare, correre, scendere in campo", racconta Nausicaa Dell'Orto ad Affaritaliani.it. Campionessa della nazionale italiana di uno sport che "ti accende un fuoco dentro" e che "sta crescendo tantissimo. Non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo". Con vista sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Intanto è diventata ambassador del brand Gold’s Gym (che ha aperto il secondo centro a Milano, in via Monterosa): "Lo vedevo sempre da piccola nei film americani".

Sport e non solo. Nausicaa è anche campionessa sul terreno della comunicazione: producer di contenuti Nfl (per Dazn) e si guadagnata la nominations per due Sport Emmy Awards per i documentari sportivi con Nfl Films. "Se dovessi raccontare un campione dello sport italiano? "Penso che scegelierei Veronica Yoko perché...

L'intervista a Nausicaa Dell'Orto

"Gold’s Gym lo vedevo sempre da piccola nei film americani, è un onore essere ambassador di questo brand iconico e che rappresenta l'eccellenza nel training e nella cultura del 'prendersi cura del corpo'. Sono onorata di far parte di questa Gold Gym family", spiega ad Affaritaliani.it Nausicaa Dell’Orto, capitano della Nazionale di Football Americano, da poco annunciata come disciplina olimpica a Los Angeles 2028.





Gold Gym fa subito pensare ad Arnold Schwarzenegger. Se lo incontrassi cosa gli chiederesti?

"Probabimente gli domanderei se da giovane ha mai pensato di giocare a football americano"

E tu sei stella del football americano. In Italia è sport di nicchia. Come nasce questa passione?

"Per caso. Io in realtà ero una ginnasta. A sedici anni volevo cambiare sport, però fare una cosa inerente alla ginnastica, quindi decisi di entrare in una squadra di cheerleaders per competere nel cheerleading. Però vado agli allenamenti e a un certo punto una mia compagna mi dice 'Guarda che nel weekend dobbiamo andare alle partite di football americano a fare le cheerleader sul campo'. Incontro questo mondo per caso e, partita dopo partita, questo sport ti accende un fuoco dentro".

A quel punto...

"Capisco che voglio anche io placcare, correre, scendere in campo. Decido così di iniziare a giocare. Solo che all'epoca non esistevano squadre femminili e, insieme ad altre ragazze interessate allo sport, abbiamo creato il primo team femminile di football americano nella storia d'Italia. Era il 2011... Da ragazza pon-pon ho deciso di mollare i pon-pon e giocare. Sottolineo una cosa però..."

Prego..

"Il football americano è sport di nicchia, ma in realtà sta crescendo tantissimo. Non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Infatti il flag football, ma versione senza contatto del football americano è diventato uno sport olimpico e lo sarà a Los Angeles nel 2028"

Quali sono i tuoi idoli del football americano?

"Travis Kelce, uno dei migliori tight end dell'Nfl. Ovviamente Tom Brady, tra i più vincenti della storia. E Joe Montana che ho avuto l'occasione di conoscere, è una persona fantastica. Poi ovviamente Patrick Mahomes e Jalen Hurts che fa parte dei Philadelphia Eagles, la mia squadra preferita di Nfl"





Fuori dal football americano, facci una classifica dei 5 sportivi che ami di più?

"Michael Jordan, Kobe Bryant, Billie Jean King (leggenda del tennis, ndr), Simone Biles (fuoriclasse della ginnastica, ndr). E la pattinatrice Valentina Marchei, è una mia amica e la adoro"

Hai realizzato film e documentari sul football americano. Se dovessi prepararne uno per raccontare un campione dello sport italiano, chi sceglieresti?

"Penso che scegelierei Veronica Yoko (27enne canoista, snowboarder e triatleta italiana, campionessa delle nelle gare paralimpiche e medaglia di bronzo a Tokyo 2020, ndr) perchè la sua è una storia incredibile e possiamo imparare tutti da lei"

NAUSICAA DALL'ORTO, LA VIDEO INTERVISTA AD AFFARITALIANI.IT