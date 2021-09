Nazionale Italiana Artisti Tv inaugura il Centro Sportivo Gianni Brera

Nazionale Italiana Artisti Tv scenderá in campo per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo di Pero, Gianni Brera

Il programma inizierà alle 14.30 con un triangolare delle categorie esordienti di Club Milano, AC Milan e Calcio Lecco.

Seguirá alle 16.30 la sfilata delle squadre Gs Pero e Club Milano

Alle ore 17.00 ci sarà l’inaugurazione con le diverse autorità

Alle 17.30 la partita benefica con la Nazionale Italiana artisti tv e Selezione del Cuore.

La Nazionale Italiana Artisti Tv è una squadra di calcio che da oltre 30 anni organizza e partecipa ad eventi sportivi socio solidali a scopo benefico coinvolgendo personaggi dello Spettacolo, TV e dello Sport in ogni sua iniziativa. Dal 1991 ha raccolto per beneficenza oltre 6.000.000 di euro. www.natv.it

L’evento vedrà protagonista anche la solidarietà con la raccolta fondi per l’Associazione “In Campo con il Cuore” che, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Milano, dal 2014 si prodiga per la donazione di defibrillatori salvavita sul territorio e per le attività d’informazione ai giovani e sportivi sull’importanza della conoscenza delle manovre cardio rianimazione con la campagna di sensibilizzazione #SALVAREUNAVITASIPUÓ.

Presentatrice dell’Evento sarà Vanessa Grey, speaker di rtl 102.5 e veej di babayagq TV.

Considerate le attuali disposizioni anti Covid, l’ingresso dell’evento prevede l’accesso per chi è munito di greenpass e ha un costo di 5 euro.