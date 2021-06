Nba, Clippers in finale di Conference. Serve gara sette tra 76ers e Hawks

Due le partite valide per i playoff Nba disputate nella notte. Impresa dei Los Angeles Clippers che eliminano gli Utah Jazz grazie al successo in rimonta per 131-119 in gara6 conquistando la prima finale di Conference della loro storia. Sotto di 25 punti nel secondo quarto, la franchigia californiana, che ha dovuto rinunciare a Kawhi Leonard, si rilanciano grazie a Paul George e Reggie Jackson, ma a dare la svolta è stato Terance Mann, che mette a referto 39 punti in 36 minuti. I Clippers risorgono, firmano un parziale di 41-22 nel terzo quarto e un 40-25 nell’ultimo piegando così gli Utah costretti a tornare a casa.

Si va invece a gara 7 tra i Philadelphia 76ers e gli Atlanta Hawks dopo il successo per 99-104 dei Sixers in trasferta. La squadra dell'italiano Danilo Gallinari ha cercato di prendere il largo e mettere alle corde i 76ers portandosi anche a +12 nel primo quarto per poi riallungare nel secondo. Ma i Philadelphia non hanno mai mollato restando sempre attaccati al match grazie ai 22 punti di Joel Embiid e ai 24 di Seth Curry e di Tobias Harris.

Le loro prestazioni hanno cambiato volto al match, permesso ai 76ers di confezionare una splendida rimonta, vincere il match e conquistarsi così la 'bella'. Per Atlanta non sono stati sufficienti i 34 punti di Trae Young mentre Danilo Gallinari ha messo a referto 16 punti in 23' di partita. Per gli Hawks la strada ora si fa in salita. Il match decisivo dovrà infatti giocarlo in trasferta.