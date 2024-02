Nba, Gallinari tagliato dai Detroit Pistons. Bomba, "potrebbe tornare a..."

Danilo Gallinari tagliato dai Pistons: free agent Nba

Danilo Gallinari tagliato dai Detroit Pistons - dopo essere stato recentemente scambiato con Washington - secondo l'indiscrezione lanciata da Shams Charania di The Athletic, noto insider Nba.

Il 35enne campione del basket italiano, che aveva il contratto in scadenza, non giocherà quindi in squadra al fianco di un altra star della nazionale azzurra, Simone Fontecchio (neo acquisto Pistons arrivato dagli Utah Jazz). Il Gallo quindi si trova free agent a un paio di mesi dall'inizio dei playoff Nba. Lo rivedremo in campo prima del termine della stagione made in Usa? Sempre stando a The Athletic dovrebbe cominciare già in queste ore le trattative con le sue potenziali nuove squadre. Ci sono 4 o 5 squadre che potrebbero pensare a Danilo Gallinari (7.3 punti di media con 2.8 rimbalzi e 1.3 assist in questa annata per lui) e un paio di ipotesi si scaldano.

Danilo Gallinari torna ai Boston Celtics? Bomba del basket mercato. Attenti ai Los Angeles Lakers

Poco prima della chiusura del mercato, avvenuta nelle scorse ore, i Los Angeles Lakers avevano manifestato interesse per lui. E anche i Boston Celtics, squadra in cui Gallinari era transitato (firmando un contratto biennale) senza poter mettere piede in campo a causa dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio patito con la nazionale nell'estate del 2022.

Danilo Gallinari gioca in Nba dal 2008 e ha vestito molte maglie Nba: dai New York Knicks ai Denver Nuggets, passando poi ai Los Angeles Clippers, Oklahoma City, Atlanta (con cui ha giocato la finale di Conference a Est), Washington Wizards e quindi i Detroit Pistons.