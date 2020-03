Nba, Los Angeles Lakers: due giocatori positivi al coronavirus

Altri contagi nel mondo dello sport. Stavolta dall'Nba: due giocatori dei Los Angeles Lakers sono risultati positivi al tampone sul coronavirus. I test sono stati fatti nei giorni scorsi a giocatori, allenatori e staff dopo l'ultima sfida contro i Brooklyn Nets, poche ore prima dell'interruzione della regular season e la conseguente notizia di quattro giocatori positivi nel roaster della squadra di New York, tra i quali Kevin Durant. Non si conosce il nome dei due contagiati dei Lakers: la società californiana ha infatti deciso di mantenere il riserbo sulle identità dei due giocatori.

Il comunicato dei Lakers

“Dopo la conferma della positività di quattro componenti del roster dei Nets e vista l’esposizione dei nostri giocatori durante la partita contro Brooklyn dello scorso 10 marzo, è stato fortemente consigliato al nostro roster di sottoporsi al test - è scritto nel comunicato emesso dai Lakers -. Alla comunicazione dei risultati abbiamo appreso che due giocatori sono a loro volta risultati positivi: entrambi non presentano sintomi di alcun tipo, sono già in quarantena e in stretto contatto con i medici della squadra. A tutti i giocatori e i membri della squadre è stato chiesto di continuare a rispettare l’auto-quarantena e seguire da casa le linee guida dettate dalle autorità, continuando a monitorare la propria condizione fisica, restando sempre in comunicazione con la squadra. La nostra priorità resta sempre la salute e il benessere dei nostri giocatori, del nostro staff e dei tifosi e non possiamo che sottolineare l’apprezzamento del supporto manifestato da tutti”.

Anche Smart dei Celtics

Anche Marcus Smart, guardia dei Boston Celtics, ha comunicato di essere risultato positivo al test sul Coronavirus: "Sono stato sottoposto al test 5 giorni fa e il risultato è arrivato oggi: sono positivo - ha scritto . Mi sono messo in quarantena fin dal giorno del test, per fortuna. Il Coronavirus deve essere preso in modo assolutamente serio, so che è una priorità per il nostro paese. Io non ho sintomi e mi sento benissimo. Ma i più giovani di questo paese devono autoisolarsi. Non è uno scherzo, non farlo è da egoisti. Insieme possiamo battere questo virus, ma possiamo farlo solo rimanendo distanti per un po'".