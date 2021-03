Nedved, furia a fine Juventus-Porto. Calcio al cartellone. Video

Nedved, calcio a un cartellone dopo l'eliminazione della Juventus in Champions League contro il Porto

L'eliminazione dalla Champions League della Juventus contro il Porto è stata un duro colpo per i bianconeri. Pavel Nedved al fischio finale dell'arbitro ha sfogato la sua rabbia contro un cartellone a bordo campo all'Allianz Stadium. Un calcio che mostra la rabbia sua e del mondo Juve per l'uscita da una competizione che continua a essere stregata per la Signora e che, per il secondo anno consecutivo, vede Cristiano Ronaldo e compagni fuori agli ottavi di finale (Lione ad agosto 2020, dopo i quarti contro l'Ajax del 2019).

