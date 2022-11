Neuer choc, il portiere del Bayern Monaco ha un tumore

Neuer shock: "Ho un cancro alla pelle". La rivelazione del portiere del Bayern Monaco

Manuel Neuer ha fatto sapere di avere un tumore. "Ho un cancro alla pelle, mi sono già operato tre volte", ha scritto il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca in un post su Instagram. L'estremo difensore non gioca dall'8 ottobre per un infortunio alla spalla. Negli ultimi allenamenti è apparso con un vistoso cerotto sul volto. Neuer comunque dovrebbe tornare in campo nei prossimi giorni: probabilmente già nel weekend nel match Hertha Berlino-Bayern Monaco di Bundesliga in programma sabato 5 novembre alle 15,30. Una buona notizia in vista dei Mondiali di Qatar 2022 dove il portiere conta di difendere la porta della Germania (dove ha 113 presenze dal debutto nel 2009 a oggi) fino alla finale (lui vinse in Brasile nel 2014 contro l'Argentina di Messi) che designerà la squadra campione iridata a quattro anni dalla vittoria della Francia contro la Croazia nella rassegna di Russia 2018.



Manuel Neuer ha lanciato una linea di prodotti insieme alla tennista Angelique Kerber per la cura della pelle: "Entrambi abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un'iperpigmentazione indotta dal sole, mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle che ho dovuto operare già tre volte. Ecco perché abbiamo prestato particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare: perché mi alleno sempre all'aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura".

Manuel Neuer (Lapresse)



Neuer e i giocatori della Bundesliga con un tumore

Manuel Neuer non è l'unico giocatore della Bundesliga che ha dovuto combattere un cancro negli ultimi mesi. Prima di lui 3 stelle del campionato tedesco hanno annunciato la loro battaglia al tumore ai testicoli: Marco Richter (attaccante dell'Hertha Berlino, ha reso nota la sua malattia a luglio), Timo Baumgartl (difensore dell'Union Berlino che lo ha sconfitto ad agosto) e Sebastien Haller (il 28enne centravanti francese si è operato in autunno e una settimana fa è tornato ad allenarsi con il Borussia Dortmund)