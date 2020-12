Neymar infortunio: lascia il campo in lacrime. E il Psg affonda col Lione

Neymar infortunio: lascia il campo in lacrime

Neymar esce dal campo in barella dopo un intervento molto pericoloso del connazionale Thiago Mendes nella sfida tra il Paris Saint Germain e il Lione. Un tackle in scivolata che ha portato al cartellino rosso (dopo aver rivisto la Var) ma intanto si teme un grave infortunio alla caviglia sinistra per il brasiliano.

Neymar infortunio e Psg perde con il Lione

Una serata stregata per il Psg che ha perso 1-0 (gol di Kadewere e quarto ko in campionato) e ha subito il sorpasso in classifica non solo dal Lione, ma anche da Lille (entrambe a 29 punti contro i 28 del club parigino e con il Marsiglia a 27 ma con due partite da recuperare).

"Una pallottola al piede" ha titolato L'Equipe dopo l'infortunio di Neymar nel ko del Psg col Lione.