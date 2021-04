Neymar-Mbappé: lezione al Bayern. Ma il Psg rischia l'addio. Il Real Madrid...

Neymar-Mbappé: lezione del Psg al Bayern Monaco

Il Psg vola in semifinale di Champions League eliminando i campioni in carica del Bayern Monaco (privo di sua maestà Robert Lewandowski) e vendicando la finale persa ad agosto. Mai come quest'anno la squadra dello sceicco (che agli ottavi aveva fatto fuori il Barcellona) sembra pronta per vincere quel trofeo che insegue da una vita. Kylian Mbappé e Neymar incantano l'Europa, una coppia di attaccanti così forte forse non ce l'ha nessun club al mondo. Eppure il Paris Saint Germain, pur essendo uno dei 3-4 club più ricchi al mondo, rischia di perderli. Entrambi sono infatti in scadenza al 30 giugno 2022: tradotto, fra un anno potrebbero andarsene a parametro zero.

Mbappè-Real Madrid e addio al Psg? Rumors spagnoli

In Spagna danno per certo (forse con un eccessiva sicurezza...) l'arrivo di Mbappé al Real Madrid. La conferma di Florentino Perez come presidente dei galacticos (senza rivali, Riquelme ha provato a candidarsi ma alla fine si è ritirato) potrebbe dare un impulso al colpo. Il numero uno del club blanco, freddo sul ritorno di Cristiano Ronaldo, vuole un top player su cui rinfondare l'attacco della sua squadra e il francese è il primo nome sulla lista (Halaand l'alternativa di lusso, anche se il Borussia Dortmund vuole tenere un altro anno). Può il Real Madrid strappare Mbappè al Psg? Teoricamente dal punto di vista economico, persino un club ricco come quello spagnolo non avrebbe armi per un colpo da mille e una notte. Ma Kylian sembra non aver intenzione di accettare l'offerta di rinnovo del Paris Saint Germain. E questo potrebbe aiutare la trattativa.

Neymar-Psg, avanti con il rinnovo di contratto

Fronte Neymar. Anche sul 29enne brasiliano sono girate voci di addio dalla Francia proprio nelle ultime ore. Le trattative per il rinnovo con il Psg (che lo acquistò dal Barcellona pagando la clausola da 222 milioni nel 2017: il trasferimento più pagato nella storia) però stanno andando avanti e la sensazione è che alla fine arriverà la fumata bianca prolungando dal 2022 al 2026. Le cifre? Attualmente O'Ney ha un ingaggio attorno ai 30 milioni netti a stagione (poco meno) e potrebbe confermare queste cifre. Non è comunque atteso un annuncio a breve, visto che l'accordo è molto dettagliato e bisognerà lavorare su tutte le 'virgole. Ma la volontà delle parti sembra essere quella di proseguire. Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi dopo il passaggio del turno contro il Bayern Monaco si è mostrato sicuro: "Io penso che l'anno prossimo sarà al PSG e per molto tempo. A lungo termine", le sue parole a Sky Sport.

Neymar, Mbappè e il paragone con Messi

E Neymar si augura di giocare a lungo nel Psg ancora al fianco di Mbappè. Che qualcuno accosta alla Pulce: "Non si possono far paragoni fra Messi e Mbappé, sono due giocatori dallo stile molto diverso. Leo è il miglior giocatore che ho mai visto, mentre Kylian sta per diventare uno dei migliori al mondo. A Mbappé ruberei la sua velocità, se non stai attento a tutti i suoi movimenti rischi di perderlo in una frazione si secondo. Ma questo vale un po' per tutti i giocatori di un certo livello, anche quando giocavo con Messi o Iniesta era lo stesso. - ha spiegato O' Ney a France Football – Ma lui non è solo veloce, ha un repertorio infinito di dribbling, una grande intelligenza tattica e poi è umile e vuole continuare a migliorare. Inoltre è un ragazzo d’oro e devo a lui gran parte del mio adattamento in Francia, mi ha fatto conoscere il modo di vivere di qui e spiegato a fondo la loro mentalità”.