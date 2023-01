Night of Kick and Punch, l'ex campione d’Italia Paparo torna sul ring

L'ex campione d'Italia Francesco Paparo torna sul ring il 4 febbraio nella Night of Kick and Punch

Sabato 4 febbraio, a Rozzano, nel corso della tredicesima edizione della Night of Kick and Punch, l’ex campione d’Italia Under 22 Francesco Paparo (1 vittoria e 1 pari da professionista) affronterà il moldavo Vitalie Spinu (0-4) sulla distanza delle 6 riprese. “Anche se ha perso i primi quattro incontri professionistici, Vitalie Spinu non deve essere sottovalutato – commenta Francis Rizzo, fondatore del Francis Boxing Team di Rho ed allenatore di Francesco Paparo – ed infatti Francesco si sta allenando con grande serietà. Vitalie Spinu è un avversario tosto, a volte sgorbutico, uno di quei pugili contro cui è difficile fare bella figura e che è necessario surclassare tecnicamente. Francesco gli è superiore a livello tecnico e quindi sono sicuro che vincerà. Francesco è tanto bravo che i suoi tifosi lo hanno soprannominato King Papachenko. Ha uno stile simile a quello dell’ormai leggendario campione olimpico e mondiale Vasily Lomachenko. L’obiettivo di Francesco è diventare campione d’Italia anche da professionista. Contiamo di raggiungerlo nel giro di un anno e mezzo, due anni al massimo. Non abbiamo ancora deciso in quale categoria visto che Francesco è un peso leggero ma non ha problemi a scendere nei pesi superpiuma.”

Nei primi due combattimenti professionistici Francesco Paparo ha affrontato Simone Carlin. Il primo incontro si è svolto il 19 marzo 2022, al palasport Salvador Allende di Cinisello Balsamo, sulla distanza delle 4 riprese e si è concluso con un pareggio. La rivincita ha avuto luogo il 19 novembre dello stesso anno al PalaMeda nel corso della manifestazione The Art of Fighting 2 e si è conclusa con una netta vittoria ai punti di Francesco Paparo al termine di sei spettacolari riprese. “Secondo me, Francesco aveva vinto anche la prima sfida – spiega Francis Rizzo - ma nel pugilato l’unico verdetto che conta è quello dei tre giudici. Per questo motivo, abbiamo fortemente voluto la rivincita. Non ho mai avuto dubbi che Francesco se la sarebbe aggiudicata.”

Organizzata da Angelo Valente e Marianna Vasaturo, in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte, con il patrocinio del Comune di Rozzano, la Night of Kick and Punch 13 sarà una grande vetrina per Francesco Paparo. Lo conferma Francis Rizzo: “Ho voluto che Francesco combattesse alla Night of Kick and Punch perché si tratta di una grande manifestazione, che riempie sempre gli impianti, che è seguita dai giornalisti e anche dagli addetti ai lavori del pugilato che sono sempre in cerca di nuovi talenti. Il mio amico Angelo Valente è uno dei più attivi organizzatori in Italia.”

Francis Rizzo ha fondato il Francis Boxing Team nel 2012, in Via Stoppani 4-A a Rho, alle porte di Milano dove allena persone comuni che vogliono mantenersi in forma praticando il pugilato, pugili dilettanti e professionisti. Ha organizzato dodici edizioni di Ring Roosters, manifestazione ideata allo scopo di permettere ai giovani pugili di fare esperienza e costruire il record in modo da poter sfidare il campione d’Italia. L’ultima edizione di Ring Roosters ha avuto luogo a Rho il 14 giugno scorso nel parcheggio del centro commerciale Rho Center. Anche la prossima edizione dovrebbe svolgersi a Rho, nei prossimi mesi saranno resi noti i dettagli.