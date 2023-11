"Non ci interessa", Juventus, la risposta di John Elkann spegne le voci

Juventus, Elkann, ‘Nessun fondo ci ha approcciato ne’ lo abbiamo fatto noi’

"Nessun fondo straniero ci ha approcciato, né lo abbiamo fatto noi. Non è una prospettiva che ci interessa o attuale", spiega John Elkann, amministratore delegato di Exor, principale azionista della Juventus.

Elkann: "Anno zero per la Juventus"

"L'attuale vertice ha risolto tutti i problemi che la società ha avuto in ambito sportivo - sottolinea - Ora ci possiamo concentrare sul futuro. Per la Juventus è l'anno zero. L'aumento di capitale è necessario per dare la forza per affrontare il prossimo triennio con forti ambizioni in campo e fuori per potere eccellere"

Elkann, 'delisting Juventus? Non commento speculazioni’

“Non commento speculazioni”. Così il ceo di Exor, John Elkann, in occasione dell’Investor day della società a chi gli domandava se è ipotizzabile un delisting della Juventus.

Monza, Palladino, 'io alla Juve? Domanda cattiva e non parlo di mercato'

I rumors della scorsa primavera davano Raffaele Palladino possibile successore di Allegri sulla panchina della Juventus, vero o no? "Questa è una domanda cattiva, sapete che non parlo del passato e di mercato". Risponde così il tecnico brianzolo, in vista del match contro la Juventus in trasferta. "L'anno scorso ci sono state squadre che mi hanno contattato, più di una, ma non dirò quali. Ho un contratto fino a giugno con il Monza e c'è una crescita ancora in corso con questo club".

Monza-Juventus, Palladino, 'quest'anno la Juve è più solida ma lo stadio ci darà una mano'

"Ho visto Juventus-Inter e l'ho studiata. La Juventus quest'anno è più solida, loro sono in salute e sarà molto difficile affrontarli". Lo dice il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia dell'incontro casalingo contro i bianconeri in trasferta. "Ho avuto la fortuna di giocare in quel club e conosco molto bene il Dna della società e anche dello stesso allenatore. Loro sono una squadra completa e giocano un calcio difficile da scardinare. Ringrazio Allegri per le belle parole che ha avuto nei miei confronti, l'ho conosciuto e c'è un bellissimo rapporto con lui".

"Affrontiamo una squadra molto forte. Mi auguro che lo stadio ci possa dare una mano importante. Tra il Monza e la Juventus ci sono grandi differenze ma il calcio è bello anche per questo. E noi vogliamo restare imbattuti in casa".