Olimpia Milano ko con Venezia nella notte di Dan Peterson

“Purtroppo non siamo riusciti a rendere omaggio ad un allenatore leggendario che ha fatto la storia della nostra società. Per tutto quello che ha significato questa giornata ci avremmo tenuto a giocare una gara migliore e ovviamente a vincerla", le parole di Ettore Messina dopo la sconfitta casalinga dell'Olimpia Milano contro la Reyer Venezia (73-76) nella serata di Dan Peterson.

Il club biancorosso ha ritirato simbolicamente la sua maglia: il numero 36, anno comune di fondazione della società e di nascita del mitico coach. "Voglio ringraziare tutti, prima i miei grandi campioni che ho allenato perché senza di loro io non sarei qui questa sera, così come voglio ringraziare il mio staff tecnico con i compianti Guglielmo Roggiani e Franco Casalini, poi ovviamente voglio ringraziare la società Olimpia Milano, Adolfo Bogoncelli che mi volle qui, Toni Cappellari, Cesare Rubini, la famiglia Gabetti e Giorgio Armani che nel 2011 mi ha riportato qui per correggere un po’ quel mio errore di essermi ritirato troppo presto", le parole di Dan Peterson durante la cerimonia a fine primo tempo.

Tornando alla partita, si è fermato Gigi Datome in casa Olimpia: "Non ha giocato nel secondo tempo perché ha avuto un risentimento alla caviglia nel corso del primo tempo", spiega Ettore Messina.

"Ovviamente, ci sarebbero tante cose da dire adesso, ma è meglio chiudersi in palestra e lavorare. Meno parliamo e meglio è - l'analisi di Ettore Messina in sala stampa dopo la sconfitta di Milano con Venezia - Peccato perché dopo la prestazione con il Bayern che il pubblico aveva apprezzato dimostrandocelo, abbiamo inanellato una serie di quattro gare consecutive molto brutte. Al di là della stanchezza non me lo so spiegare razionalmente. Sono ovviamente preoccupato. Ma in questo momento si tratta di chiudersi in palestra e lavorare per ritrovare i nostri equilibri”.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA VENEZIA 73-76 22-15; 40-31; 52-58

OLIMPIA MILANO: Napier 23, Ricci 3, Shields 11, Hines 7, Voigtmann 7, Pangos 10, Tonut, Melli 4, Hall 6, Baldasso ne, Alviti ne, Datome 2. All. Messina

REYER VENEZIA: Spissu 5, Parks 8, Granger 12, Brooks 2, Willis 16, Bramos 6, Moraschini 2, De Nicolao ne, Chillo ne, Watt 2, Mokoka 7, Tessitori 16. All. Spahija

Note: tiri da 2: MI 13/32, VE 16/37; tiri da 3: MI 10/33, VE 11/24; tiri liberi: MI 17/20, VE 11/15; rimbalzi: MI 40 (Hines 11), VE 38 (Parks 12); assist: MI 12 (Napier 4), VE 15 (Parks)

L'Olimpia Milano tornerà in campo venerdì 7 aprile per la sfida casalinga di Eurolega contro il Barcellona (ore 20,30), mentre la domenica di Pasqua arriverà al Forum la VL Pesaro (ore 17)