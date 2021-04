Olimpia Milano vola in Eurolega: 2-0 al Bayern Monaco. Final-4 a un passo

L'Olimpia Milano vince anche gara 2 dei playoff di Eurolega contro il Bayern Monaco: finisce 80-69 al Forum, una sfida controllata dalla squadra di Ettore Messina, capace di partire a razzo con un parziale di 20-0 nel primo quarto che ha indirizzato la partita. I tedeschi provano pian piano a risalire la corrente e arrivano sino al -6 (55-49), ma i padroni di casa resistono e portano a casa un successo preziosissimo in ottica Final-4 di Colonia. Punter top-scorer dei suoi con 20 punti (con 8/8 dalla lunetta), ma è Sergio Rodriguez l'mvp del match (13 punti, 4 assist, 3 rubate) ed è grande protagonista anche Leday (10 punti, 7 rimbalzi e una prestazione concreta sui due lati del campo).

OLIMPIA MILANO, ETTORE MESSINA: "GRAN PRIMO TEMPO, POI DIFESA E RIMBALZI CI HANNO DATO LA VITTORIA"

“Mi complimento con i miei giocatori, il primo tempo è stato eccellente sia in attacco che in difesa, abbiamo costruito una partita solida e un buon vantaggio. Ma in EuroLeague, nei playoff, non vinci le partite nel primo tempo, non entri in campo nella ripresa e vai avanti di 30, può succedere forse in regular season, non certo nei playoff - ha spiegato il coach dell'Olimpia Milano in sala stampa dopo la vittoria sul Bayern Monaco - Loro hanno rimontato, la partita è diventata molto più fisica, ma abbiamo mantenuto compostezza e soprattutto rimbalzi e difesa ci hanno permesso di mantenere un vantaggio che è stato quasi sempre in doppia cifra". Ettore Messina si concentra sulla trasferta sul campo del Bayern Monaco: Adesso ci siamo guadagnati il diritto di giocare Gara 5, andiamo a Monaco e vediamo cosa succede. Non so chi abbia la pressione e non mi interessa, loro avranno ancora più energia, noi non ci aspettiamo nulla da nessuno, solo di andare lì e giocare la nostra partita”.

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO 80-69 (26-12, 47-29, 65-53)

AX MILANO EXCHANGE: Punter 20, Leday 10, Micov 2, Sergio Rodriguez 13, Tarczewski 2, Delaney 9, Shields 12, Evans 5, Hines 6, Datome 1. Coach: Messina. Tiri liberi: 23/27. Triple: 7/20. Rimbalzi: 27. Assist: 13.

BAYERN MONACO: Baldwin 23, Reynolds 11, Lucic 11, Zipser 7, Gist 11, Sisko 6. Coach: Trinchieri.

Tiri liberi: 15/22. Triple: 8/21. Rimbalzi: 33. Assist: 11.

ARBITRI: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Emin Mogulkoc.