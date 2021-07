Olimpiadi di Tokyo: tutto sulla cerimonia di apertura e dove vederla in tv

Le Olimpiadi di Tokyo partiranno regolarmente venerdì 23 luglio: ecco tutto quello che devi sapere sulla cerimonia di apertura e dove vederla in tv

Nonostante i forti timori per il Covid-19 e le proteste dei giapponesi, le Olimpiadi di Tokyo si apriranno regolarmente venerdì 23 luglio, come confermato ufficialmente dalle autorità locali e sportive.

La cerimonia di apertura inizierà alle ore 13.00 italiane (le 20.00 in Giappone) e sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ (visibile anche sulle piattaforme TIMvision, Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player (visibile anche sulla piattaforma DAZN). Anche la Rai stravolgerà il suo palinsesto per Tokyo 2020: prevista su Rai 2, a partire dalle 13, la diretta della cerimonia d'apertura, disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay.

A causa del Covid, sarà meno nutrita del solito la rappresentanza politica: oltre all'Imperatore del Giappone Naruhito saranno comunque presenti a Tokyo i leader di almeno 15 paesi, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro mongolo Luvsannamsrai Oyun-Erdene e la first lady statunitense Jill Biden.

La cerimonia di apertura inizierà con il discorso del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. Come da tradizione, vi farà seguito la parata dei Paesi partecipanti, guidati dai rispettivi portabandiera: ci saranno 204 nazioni, ma 206 delegazioni. Perché questa differenza? Perché al conteggio delle delegazioni vanno aggiunti il Team Olimpico dei Rifugiati e gli atleti che parteciperanno sotto bandiera del Comitato Olimpico Internazionale.

La Russia, per via delle sanzioni anti-doping, parteciperà come ROC (Russian Olympic Committee) e utilizzerà la bandiera del proprio Comitato Olimpico. Lo stesso sarebbe capitato all’Italia, se la riforma dello Sport non fosse stata corretta in modo da assicurare l’indipendenza del settore dal controllo politico.

Evidentemente, l’emergenza Covid inciderà sull'organizzazione logistica della sfilata: ci saranno meno atleti a rappresentare ciascun Paese, così da favorire il rispetto del distanziamento.

Come sempre, ad aprire la parata sarà la Grecia, culla dei Giochi olimpici. A seguire sfileranno il Team Olimpico dei Rifugiati e gli atleti sotto la bandiera del Comitato Olimpico Internazionale, poi tutte le nazioni partecipanti, secondo l'ordine alfabetico giapponese.

L'Italia sarà il 18° Paese della parata: i nostri portabandiera saranno la campionessa di tiro a volo Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani. La pallavolista azzurra Paola Egonu è invece tra gli atleti internazionali scelti per portare la bandiera olimpica.

In fondo alla sfilata, terzultimi e penultimi, ci saranno Stati Uniti e Francia in quanto ospitanti delle prossime due edizioni estive dei Giochi. Per ultimo sfilerà il Giappone padrone di casa, rappresentato dalla lottatrice Yui Susaki e dal cestista Rui Hachimura.