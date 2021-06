Larissa Iapichino, grave infortunio: addio alle Olimpiadi

Brutte notizie per la squadra italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020: non vi sarà Larissa Iapichino, la giovanissima (è nata nel 2002) promessa del salto in lungo. Durante i campionati italiani di Rovereto infatti Larissa si è infortunata gravemente, tanto da dover rinunciare alla partecipazione ai Giochi Olimpici. La ragazza, già oro agli Europei Under 20 del 2019, ha subito una “distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco”.

Di seguito il triste annuncio su Instagram: