Olimpiadi Tokyo 2020: 3000 ore live su Discovery: ecco come seguire i Giochi minuto per minuto

Olimpiadi Tokyo 2020: 3000 ore live e 30 canali su Discovery

Le Olimpiadi di Tokyo? Saranno interamente su Discovery, in streaming sulla piattaforma Ott del gruppo: discovery+. Il menù è prevede oltre 3mila ore live nei 17 giorni di gare e fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. I Giochi saranno coperti dal primo all'ultimo secondo, dal 23 luglio all'8 agosto, senza interruzioni. Chi si iscriverà dal 19 luglio al 1 agosto (scaricando l’app su tutti i principali store o visitando discoveryplus.it) potrà godere di 3 giorni di free trial e, oltre alla sottoscrizione mensile, potrà scegliere di abbonarsi per 12 mesi a 29,99 euro complessivi. "Offriremo un prodotto unico e lo faremo animati dal desiderio di emozionare, lasciando la libertà di scegliere cosa vedere e dove vederlo", ha spiegato Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia. Un’attenzione particolare sarà riservata alla spedizione azzurra in un'Olimpiade che vede l’Italia Team arrivare a Tokyo con il record ai atleti qualificati (384) e ovviamente grandi ambizioni in tema di medaglie. Nella copertura non mancheranno interviste agli atleti e approfondimenti quotidiani, dall’Italia e da Casa Italia in Giappone.

Olimpiadi Tokyo 2020, la programmazione di discovery+ per i Giochi

La passione per il più importante evento sportivo al mondo è pronta a ripartire. Dal 23 luglio all’8 agosto ci si potrà finalmente godere i Giochi Olimpici Tokyo 2020, la 32esima edizione, minuto per minuto su discovery+. La piattaforma Ott del gruppo Discovery, infatti, sarà l’unica realtà dove gli spettatori avranno accesso ad ogni evento, ad ogni competizione, a tutte le medaglie e alle gesta di ogni singolo atleta azzurro impegnato in Giappone.

Una vera e propria “full immersion” che permetterà agli abbonati di discovery+ un accesso senza precedenti ai Giochi Olimpici Tokyo 2020 con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere, live e on demand, oltre che di godere di tantissimi contenuti speciali dedicati.

Una copertura che avrà un’attenzione particolare alla spedizione di “Italia Team” e che si arricchirà di interviste con gli atleti azzurri e approfondimenti quotidiani, dall’Italia, dalle sedi delle gare e da Casa Italia in Giappone.





Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia: “La grande attesa sta terminando e siamo impazienti di dare il via alla nostra prima edizione dei Giochi Olimpici Estivi. Un’edizione che, grazie alla copertura totale e senza precedenti di discovery+, vivrà attorno allo spettatore, ai suoi desideri, ai suoi interessi e alle sue passioni. Offriremo un prodotto unico e lo faremo animati dal desiderio di emozionare, lasciando la libertà di scegliere cosa vedere e dove vederlo, tanto ai tifosi più appassionati che vorranno seguire ogni disciplina, quanto al pubblico che non vuole perdere i momenti più importanti dei Giochi Olimpici. Lo sport ha una straordinaria potenza comunicativa e i Giochi Olimpici ne sono la massima espressione, per questo siamo lieti che in questo viaggio siano numerosi i partner – distributivi e commerciali – che hanno scelto di essere al nostro fianco”

OLIMPIADI TOKYO 2020, LA COPERTURA DISCOVERY+

Discovery sceglie di fare vivere agli spettatori i Giochi Olimpici Tokyo 2020 a 360°: saranno oltre 3000 le ore live che la piattaforma trasmetterà nei 17 giorni di competizione, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti, dall’inizio alla fine della premiazione, senza interruzioni.

discovery+ sarà il luogo dove,con estrema facilità e immediatezza, si potrà navigare scegliendo nella programmazione tra le gare live, rivedere i momenti più emozionanti, ascoltare le interviste e gli approfondimenti. Un luogo unico, accessibile in qualsiasi momento e attraverso tutti i principali device: smart tv, tablet, smartphone, pc. Un ambiente pensato e studiato per gli utenti più appassionati così come per i tifosi più “semplici” per non perdere gli appuntamenti più attesi che catalizzano l’attenzione in tutto il mondo così come per vedere le gesta del proprio beniamino o le gare degli sport emergenti.

Una copertura che, ovviamente, darà il più ampio spazio possibile alla spedizione italiana: sono 384 gli atleti azzurri qualificati: 198 uomini e 186 donne.





“TEAM OLIMPICO DISCOVERY” ITALIA: LIVE DALL’ITALIA E DAL GIAPPONE

Un evento così atteso avrà una squadra di veri e propri fuoriclasse al commento. Saranno infatti oltre 100 tra commentatori e talent, i protagonisti che al microfono racconteranno ogni istante dei Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Tantissimi gli ex atleti che affiancheranno i commentatori, ben 16 che hanno partecipato a 27 Giochi Olimpici vincendo 13 medaglie, di cui 4 d’oro: Rossano Galtarossa, Margherita Granbassi, Andrea Meneghin, Hugo Sconochini, Roberta Vinci, Francesco Panetta, Riccardo Magrini, Pino Maddaloni, Cristina Chiuso, Rachele Sangiuliano, Paolo Canè, Paolo Cozzi, Alberto Busnari, Ilaria Colombo solo per citarne alcuni.

Nomi d’eccezione che vedremo anche nello studio di Milano e che, oltre a offrire il loro punto di vista al pubblico, racconteranno cosa si prova a partecipare e, in alcuni casi a vincere, i Giochi Olimpici.

Per non perdere nemmeno una sfumatura di ciò che accade in Giappone, invece, ci saranno Valentina Marchei – talento del pattinaggio sul ghiaccio ma talento anche davanti alla telecamere, come dimostra il successo di “Giochi da ragazze”, disponibile sulla piattaforma discovery+ – Giulia Cicchinè, volto sempre più apprezzato del pubblico Eurosport, Zoran Filicic, commentatore Eurosport al racconto dei suoi settimi Giochi Olimpici, questa volta in veste di inviato e Sara Pizzo Kashihara, influencer italo-giapponese che ci farà immergere nelle abitudini e nella cultura nipponica.

THE CUBE E IL TEAM DI TALENT INTERNAZIONALE

Ma i Giochi Olimpici continuano anche sull’universo innovativo e digitale grazie al Cube: una tecnologia all’avanguardia che permetterà ai talenti e agli atleti di interagire globalmente, da Milano, a Londra a Tokyo, grazie alla realtà aumentata. E così si potranno ospitare nello stesso studio il talent da Milano o Londra che interagisce direttamente con l’atleta dal Giappone, grazie a un effetto già molto apprezzato in altri eventi targati Eurosport, e che rappresenta un vero valore aggiunto nella copertura giornalistica dell’evento.

Ad impreziosire, poi, il lungo elenco di talent italiani, ci sarà un team internazionale che rappresenta il meglio delle principali discipline olimpiche: decinde di talent da tutto il mondo, ben 90 medaglie olimpiche dai principali Paesi fra cui Sir Bradley Wiggins, Carolina Klüft, Fabian Hambüchen, Alain Bernard, Siren Sundby, Adam Korol, Jani Sievinen e Alberto Contador

DIGITAL, SOCIAL & WEB

Da non perdere assolutamente le rivelazioni digitali e social discovery+, sempre coinvolgenti

per tutti gli amanti dello sport che vogliano rimanere sempre connessi con la propria passione olimpica.

Copertura totale e continua, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche sul sito internet Eurosport.it e sull'app di Eurosport in cui si potranno trovare tutti gli aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights dei principali avvenimenti in italiano, interviste esclusive da Casa Italia, contributi dai colleghi in tutta Europa e da quelli onsite a Tokyo, oltre a format originali come Commentators reactions o Le medaglie in tutte le lingue del mondo.

Fari puntati anche sulle pagine social di Eurosport Italia, a cominciare da quella da oltre 1 milione di fan su Facebook, passando per quelle Instagram e Twitter, con una copertura inedita, divertente e sempre rivolta al pubblico per tifare tutti insieme Italia Team: inoltre da non perdere un appuntamento giornaliero LIVE nella mattinata italiana sulla pagina Facebook coi nostri talent e giornalisti.

La squadra a Tokyo, infine, produrrà giornalmente dei format video esclusivi come La Parola del Giorno, Origami Challenge e Valentina's Diary, anche per provare a scoprire il dietro le quinte dei Giochi in maniera differente e innovativa.

Insomma, Giochi Olimpici a 360° grazie al lavoro di un team di oltre 50 giornalisti "digital first" in Italia.

FEDERICA PELLEGRINI OLYMPIC AMBASSADOR DISCOVERY+

Una squadra d’eccellenza così schierata non poteva che avere con sè anche la persona considerata unanimemente la più grande atleta italiana in attività. Federica Pellegrini è stata nominata Olympic Ambassador di discovery+. Insieme ad altre stelle del firmamento mondiale - Sky Brown, Lydia Valentin, Christian Sørum & Anders Mol - è protagonista di un’articolata campagna on air, digital e social, in cui invita tutti gli appassionati ad abbonarsi a discovery+ per non perdersi nemmeno un istante dei Giochi Olimpici Tokyo 2020

La campagna è stata ideata dall’agenzia internazionale R/GA insieme al Discovery Sports Creative Team

DISCOVERY+, LA PROMO OLIMPICA: 12 MESI A 29,99 EURO

In occasione dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 il pubblico italiano avrà la possibilità di accedere a discovery+ a condizioni vantaggiose.

Chi si iscriverà dal 19 luglio al 1 agosto (scaricando l’app su tutti i principali store o visitando discoveryplus.it), infatti, potrà godere di 3 giorni di free trial e, oltre alla sottoscrizione mensile, potrà scegliere di abbonarsi per 12 mesi a 29,99 euro complessivi.

Un prezzo estremamente vantaggioso che dà accesso, oltre ovviamente a ogni istante dei Giochi Olimpici Tokyo 2020, anche a tutti gli altri grandi eventi sportivi targati Eurosport come i tre Grandi Giri di ciclismo (con la Vuelta in esclusiva), i tre Grandi Slam del tennis (Us Open, Australian Open e Roland Garros), la serie A di basket, gli sport invernali, il golf, la 24 Ore di Le Mans e molto altro. Una promozione che proietta gli abbonati già a Pechino dove a febbraio, e quindi incluso nell’abbonamento annuale, si svolgeranno i Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022, un altro appuntamento con la storia per gli atleti azzurri.

A tutto questo si aggiunge anche l’intrattenimento deidiscovery+ originals con i programmi di intrattenimento, lifestyle, food, avventura e documentari più amati dal pubblico.

LO SPECIALE “AZZURRI - LA NOTTE DEI CAMPIONI” OGNI GIORNO SUL NOVE

Nell'offerta olimpica targata Discovery, spazio anche all'approfondimento in chiaro con "Azzurri - La Notte dei campioni", in onda ogni giorno in seconda serata sul NOVE dal 23 luglio fino all’8 agosto, condotto da Margherita Granbassi e dedicato a tutto il mondo dello sport italiano, non solo olimpico. Un appuntamento che racconterà, a fine giornata, i successi degli atleti italiani a Tokyo, accompagnando gli appassionati alla visione degli eventi live su discovery+ che prenderanno il via di lì a poco nella mattinata giapponese.

I PARTNER DI DISCOVERY – SOLO SU TIMVISION LA QUALITA’ DEL 4k

Il viaggio di Discovery ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si svolgerà insieme ai propri partner distributivi e commerciali

Tutta la programmazione dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 sarà disponibile su TimVision che offrirà inoltre ai propri clienti in esclusiva, attraverso il TimVision Box, il canale in alta definizione Eurosport 4K, garantendo un’esperienza visiva unica delle migliori gare della manifestazione.

TIM, in qualità di Official Mobile Broadcaster dei Giochi Olimpici Tokyo 2020, lancerà anche l’APP ‘Tokyo 2020 - TIM’, scaricabile gratuitamente dai principali store che permetterà ai propri clienti di accedere a contenuti multimediali come video, news, approfondimenti, interviste e molto altro.

discovery+, inoltre, è già disponibile anche su Amazon Prime Video Channels. Gli abbonati Prime Video potranno scegliere di abbonarsi a discovery+ direttamente attraverso la piattaforma Prime Video.

Su DAZN, invece, Eurosport trasmetterà live il meglio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Ancora più di recente, inoltre, Discovery ha siglato un’intesa commerciale con Fastweb – main partner del Coni e dell’Italia Team - grazie alla quale tutti gli abbonati fibra e mobile di Fastweb hanno accesso gratuitamente per tre mesi a tutti i contenuti di discovery+, compresi quindi i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

LA SQUADRA OLIMPICA DEI RIFUGIATI: UN MESSAGGIO DI SPERANZA E SOLIDARIETÀ

Dopo la prima esperienza di Rio 2016, 29 atleti rifugiati sono pronti a partecipare ai Giochi di Tokyo gareggiando in 12 sport olimpici. La squadra olimpica di rifugiati (Ioc Refugee Olympic Team) è stata istituita nel 2015 grazie alla collaborazione tra il Cio e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ed è supportata attraverso il programma Olympic Scholarships for Refugee Athletes. La squadra ha l’arduo compito di rappresentare la difficile condizione di oltre 80 milioni di persone costrette ad emigrare forzatamente e inviare loro un messaggio di forza e speranza.

Per questa grande occasione, discovery+ ha lanciato "In Conversation”, una serie di interviste esclusive che racconterà le storie degli atleti della squadra olimpica dei rifugiati del Comitato olimpico internazionale insieme a grandi nomi del cinema, dello spettacolo e dello sport come Katie Ledecky,campionessadella storia del nuoto e cinque volte medaglia d'oro ai Giochi Olimpici, l'attrice Nomzamo Mbatha e il calciatore ed ex rifugiato Alphonso Davies.

Ecco tutti i nomi degli atleti rifugiati partecipanti a Tokyo 2020: Abdullah Sediqi, Ahmad Alikaj, Ahmad Baddredin Wais, Aker Al Obaidi, Alaa Maso, Anjelina Nadai Lohalith, Aram Mahmoud, Cyrille Fagat Tchatchet II, Dina Pouryounes Langeroudi, Dorian Keletela, Eldric Sella Rodriguez, Hamoon Derafshipour, Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed, James Nyang Chiengjiek, Javad Majoub, Kimia Alizadeh Zenozi, Luna Solomon, Masomah Ali Zada, Muna Dahouk, Nigara Shaheen, Paulo Amotun Lokoro, Popole Misenga, Rose Nathike Lokonyen, Saeid Fazloula, Sanda Aldass, Tachlowini Gabriyesos, Wael Sheub, Wessam Salamana, Yusra Mardini.

DISCOVERY+: IL VIAGGIO CONTINUA CON I GIOCHI OLIMPICI BEIJING 2022 ALL’ORIZZONTE

Le emozioni su discovery+ non si fermano in Giappone, ma proseguono in Cina. Infatti, dal 4 al 20 febbraio 2022, Beijing ospiterà i Giochi Olimpici Invernali. Tutte le gare saranno disponibili su discovery+.