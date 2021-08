Olimpiadi Tokyo 2020, storico oro di Tamberi nell'alto

Gianmarco Tamberi e il qatariota Barshim sono medaglia d'oro ex aequo nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due hanno concluso la gara a pari merito a 2.37 con lo stesso numero di errori complessivi e di fronte al giudice di gara hanno optato per il pari merito.



Lacrime di gioia per Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurro nell'ultimo salto ha portato in pedana allo stadio Olimpico il gesso dell'infortunio patito nel 2016 a Montecarlo, che gli costò la partecipazione all'Olimpiade di Rio.