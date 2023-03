Onana-Donnarumma tra i top 10 portieri al mondo. E il migliore è... Classifica

Onana e Donnarumma nella top-10 dei portieri mondiali

Il portiere dell'Inter, André Onana, è nella top-10 mondiale secondo la classifica della rivista FourFourTwo. Per la precisione sta al nono posto, appena dietro al numero uno del Psg e della nazionale italiana, Gigio Donnarumma.

Onana tra i migliori dieci portieri del mondo: la motivazione

Ad ogni modo secondo FourFourTwo "forse Andre Onana è stato il miglior portiere della Serie A. L'Inter si affida molto al camerunese tra i pali. Inizialmente è stato riserva di Samir Handanovic, il 26enne ha mantenuto la porta inviolata cinque volte su sette in Champions League".

E ancora: "In questo momento, Onana è secondo in tutti i primi cinque campionati europei per gli expected goals (dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol, ndr), dimostrando quanto sia affidabile e questo è impressionante, considerando che molti pensavano che fosse stato ingaggiato principalmente per la sua abilità con i piedi".

