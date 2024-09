Osimhen, accordo Napoli-Galatasaray: nuova clausola (e a gennaio già può cambiare tutto)

Osimhen-Napoli: allunga il contratto, abbassa la clausola a 80 milioni vola al Galatasaray e può partire a gennaio

Il Galatasaray e il Napoli hanno trovato la quadra nell'operazione Osimhen sulla base di un prestito secco non oneroso. L'ingaggio dell'attaccante nigeriano? Gli 11 milioni di euro netti verrebbero interamente pagati dal club turco. C'è l'ok di Aurelio De Laurentiis per il trasferimento della punta in Turchia e il gradimento del giocatore già arrivato a Istanbul, dove è stato accolto da decine di tifosi.



Il Galatasaray, nell’ultima giornata di campionato aveva perso per infortunio Mauro Icardi (stiramento che rischia di tenerlo fermo per almeno un mese) e può sfruttare l’apertura del mercato in Turchia fino al prossimo 13 settembre

Secondo Fabrizio Romano, cambierà la clausola rescissoria di Osimhen: non più 130 milioni ma 75 mln di euro con opzione del Napoli per un rinnovo automatico fino al 2027.

Osi avrebbe poi strappato anche una promessa - dal Galatasaray - di poter lasciare la Turchia già a gennaio nel caso bussi alla porta un top club tra dieci indicati dallo stesso giocatore.