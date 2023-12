Osimhen, la frase di Mazzarri sull'infortunio di Napoli-Cagliari...

Osimhen, gol e assist a Kvaratskhelia in Napoli-Cagliari

Il Napoli torna a vincere grazie a un grande Victor Osimhen che fa gol (a Kvaratskhelia) e assist nel 2-1 contro il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra campione d'Italia resta in piena lotta Champions al quinto posto (che potrebbe dare l'accesso alla prossima edizione della Coppa a patto che l'Italia sia prima o seconda nel ranking Uefa a fine stagione) in scia al Bologna di Thiago Motta (quarto a +1). Un po' di preoccupazione in casa Napoli ha destato l'uscita dal campo di Osimhen al minuto 82 per un problema all'inguine.

Osimhen, problema fisico in Napoli-Cagliari. Le parole di Mazzarri

Nel post partita di Napoli-Cagliari Walter Mazzarri, in conferenza stampa, ha parlato del momento che sta vivendo Osimhen (7 gol e 2 assist in 12 presenze in serie A, 8 reti e 3 passaggi vincenti complessivi in stagione considerando anche le quattro partite di Champions) e le condizioni fisiche dell'attaccante nigeriano: “Il ragazzo ha ritrovato la serenità, contento per il suo gol così come per Kvara, avevano entrambi bisogno di tornare a essere protagonisti. Per l’infortunio? La sensazione è che non sia nulla di grave, soltanto un problema passeggero”, spiega l'allenatore toscano. Ottimismo dunque in una settimana che non farà rifiatare il Napoli, visto che martedì ci sarà il Frosinone in Coppa Italia di martedì, poi sabato sera sfida all'Olimpico contro la Roma.

Leggi anche