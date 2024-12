Osimhen, Galatasaray e le voci di calciomercato sul Psg

Nove gol in 12 presenze (di cui 3 reti in Europa League) e un impatto subito forte a Istanbul: Victor Osimhen è diventato un idolo per i tifosi del Galatasaray. Ma questi ultimi forse sono già consci che l'attaccante nigeriano sia di passaggio in Turchia. Nelle scorse ore rumor piuttosto forti dalla Francia sulla volontà del Psg di prenderlo già nel mercato di gennaio.

La clausola che lo lega al Napoli (ma non valida per i club italiani) è di 75 milioni (con ingaggio da 10 milioni netti sino al 2026), con un indennizzo al Galatasaray se l'affare dovesse andare in porto nella sessione invernale. Affare possibile o suggestione di mercato? Il nuovo corso del Paris Saint Germain sembre meno incline rispetto al passato a fare super colpi senza dare un occhio anche ai conti. L'interesse c'è, Luis Enriqe - stando a quanto riportano dalla Francia - pare d'accordo, ma la trattativa non è scontata nel breve. Diverso il discorso per giugno quando scadrà il prestito nel club turco e Osimhen tornerà a Napoli.

Osimhen-Juventus, la bomba che scuote il calciomercato (e l'intreccio con Vlahovic)

A quel punto un incastro, potrebbe tenere Viktor in Italia con direzione Torino: Dusan Vlahovic a luglio sarà a un anno di scadenza dall'attuale contratto e, se non dovesse essere trovato un accordo di rinnovo, potrebbe essere messo sul mercato dalla Juventus (Zirkzee e Jonathan David alternative per la società bianconera). Secondo Il Mattino di Napoli, il centravanti sarebbe felice di vestire la maglia bianconera e tornare a lavorare con Cristiano Giuntoli (che lo ha acquistò dal Lille portandolo all'ombra del Vesuvio).

L'ostacolo più grande, al di là dell'eventuale concorrenza di Psg e club inglesi (voci sulla Premier che ogni tanto si scaldano), sarebbe rappresentato dall'ingaggio del giocatore. Anche se, con un solo anno restante di contratto tra Osimhen e il Napoli, trovare un accordo per spalmare l'ingaggio alla Juve potrebbe essere una soluzione vincente.