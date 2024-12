Calciomercato, asta caldissima per Samuele Ricci: Milan e Manchester City scavalcate. Il gioiello del Torino di Urbano Cairo? "Erede di Luka Modric" - Rumors

Samuele Ricci - The Hernandez (foto Ipa)

Calciomercato, Samuele Ricci e le voci su Milan-Manchester City

La serie A potrebbe presto andare stretta a Samuele Ricci. Il 23enne centrocampista del Torino di Urbano Cairo sta attirando giorno dopo giorno attenzioni sempre più forte da parte di top club, Nelle scorse settimane l'ex Empoli era stato accostato al Milan, ma il club rossonero (e le big della serie A in generale) rischiano di finire in fuorigioco di fronte alla big mondiali che osservano la crescita del talento granata. Il Liverpool vede in lui un'alternativa a Martín Zubimendi della Real Sociedad.

Il Manchester City di Guardiola lo considera un rinforzo ideale in un reparto che ha nello spagnolo e Pallone d'Oro un infortunato eccellente (rottura del legamento crociato, fuori tutta questa stagione e nella prossima ovviamente dovrà riprendere pian piano confidenza col campo).

“Che effetto fa l’essere accostato a Milan e Manchester City? Sicuramente certe voci fanno molto piacere. Ho però imparato a conoscere un po’ il calcio e quando le cose vanno bene vieni accostato a questo tipo di club. E’ una cosa gratificante, perché significa che la strada è quella giusta”, ha detto recentemente il centrocampista classe 2001 ormai nel giro della nazionale italiana di Luciano Spalletti (ha saltato il recente doppio impegno con Belgio e Francia solo per una distorsione alla caviglia).

Samuele Ricci, Real Madrid sul gioiello del Torino di Urbano Cairo

Anche il Chelsea è alla finestra. Ma l'ultima indiscrezione avvicina Samuele Ricci al Real Madrid che - dopo il ritiro di Toni Kroos - si prepara a salutare una leggenda come Luka Modric (ormai agli sgoccioli la sua carriera incredibile). I campioni di Liga e Champions League stanno tenendo d'occhio anche Samuele Ricci tra i possibili eredi. Secondo il portale spagnolo Fichajes.com il gioiello del Torino - con un contratto blindato fino al 2026 - viene valutato circa 60 milioni di euro. Oltremanica solo poche settimane fa, accostando Ricci alle big della Premier League parlavano di 35/40 milioni per il suo cartellino. L'asta nell'aria potrebbe dunque portare a una nuova impennata della sua valutazione...