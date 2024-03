Osvaldo: "Ho una grave depressione mi ha fatto cadere in alcune dipendenze, alcol e droghe

Osvaldo: "Lotto contro la depressione. La vita mi sta sfuggendo di mano"

"Ho a che fare con una grave depressione da molto tempo. Quella depressione mi ha fatto cadere in alcune dipendenze, alcol e droghe. E la verità è che mi trovo in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano", le parole in un video postato sui social di Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore e attaccante di Fiorentina, Roma, Inter e Juventus e della nazionale italiana (14 presenze e 4 gol in azzurro tra il 2011 e il 2014). "Ebbene, volevo raccontarlo e condividerlo con voi. Sono in cura psichiatrica, sto assumendo farmaci. Ho una malattia molto specifica, mancanza di autostima, depressione e molte volte ricado nelle mie dipendenze",