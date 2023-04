Padel, Junior Cally e gli amatori più forti in campo (al Padel Palace)

Padel, Springtime Tournament con Junior Cally e gli amatori più forti di Lombardia

Gli amatori di padel più forti della Lombardia si danno appuntamento a Milano, al Padel Palace (via Privata Alfredo Soffredini, 16), per partecipare allo “Springtime Tournament”, torneo Top Level, in programma sabato 29 aprile, dalle 9.00 alle 20.00.

Una vera maratona cui partecipano 16 coppie, divise in 4 gironi da 4. Le prime due coppie di ciascun raggruppamento accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le quattro terze si sfidano nelle semifinali e in finale di un torneo silver parallelo. In campo anche Junior Cally, uno dei soci del Padel Palace, in coppia con Andrea Bertola.

Teatro della contesa, i tre campi da doppio di ultima generazione del Padel Palace (i 2 singoli rimangono a disposizione del pubblico). Le due coppie finaliste del torneo ricevono la coppa. A ciascuno dei due vincitori, invece, va una gift card da 250 Euro da spendere alla Rinascente, oltre a un voucher da 500 Euro offerto da Monticello SPA. A tutti gli iscritti al torneo Monticello SPA offre inoltre un buono sconto del 20%. Tra i premi in palio ci sono anche dei voucher da spendere presso Harmonia Dog.