Paige Spiranac, la dea del golf scalda il green con i suoi colpi. Foto-Gossip

Paige Spiranac la dea del golf

Paige Spiranac è un'icona per molti appassionati di golf e non solo. Non è mai riuscita a entrare nel circuito a tempo pieno, ma questo sport ce l'ha nel cuore da sempre e sui social è diventata famosa per aver fornito consigli su come giocare. I suoi tutorial su YouTube sono seguitissimi dai fans. E sicuramente gli abiti che esaltano il suo fisico da atleta e modella rendono ancora più attraenti i filmati.

Paige Spiranac: "Il golf è mentale al 99%"

La 29enne americana (nata a White Ridge in Colorando il 26 marzo 1993) anche spiegato perchè ha interrotto in passato il suo percorso per provare a diventare una giocatrice professionista al 100% dopo che era stata una grande promessa di questo sport vincendo tornei giovanili e venendo considerata da tutti una delle venti juniores più interessanti: "Il golf è mentale al 99%", ha detto Paige Spiranac (mentre nel video indossava un top rosa mozzafiato che ha fatto girare la testa ai suoi fans). "Lo so bene perché ho lottato così tanto con questo quando giocavo professionalmente. Alla fine è stato il motivo per cui ho smesso di giocare perché non ce l'avevo lassù (indicando la sua testa)".



Paige Spiranac e i consigli di golf ai follower

Paige Spiranac ha comunque rivelato che continua a lavorare su quel lato del suo gioco e ha regalato un consiglio ai follower: "A volte chiudo gli occhi prima di andare a letto e gioco a uno dei miei preferiti campi da golf, da 1 a 18". "Visualizzo ogni singolo colpo che voglio fare", le sue parole. E conclude: "Esegui l'intera routine pre-shot, vedendo la forma del tiro, eseguendo i colpi. Ci sono anche libri che possono aiutarti."



Paige Spiranac cancella i gossip su Tom Brady

Non solo golf. Recentemente ha dovuto alcuni rumors infondati sul fatto che sarebbe uscita con la leggenda della NFL Tom Brady (tornato single da poco dopo la separazione da Gisele Bundchen e destinatario recentemente di un post social della bellissima modella Veronika Rajek). "Ricevo così tanto questa domanda. No, non sto uscendo con Tom Brady! Non l'ho mai incontrato, non lo conosco", ha spiegato via social chiudendo ogni possibile gossip.