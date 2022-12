Gisele Bundchen... chi? Veronika Rajek, dichiarazione d'amore a Tom Brady

Veronika Rajek, dichiarazione d'amore a Tom Brady

L'uomo delle magie non si ferma mai: nelle scorse ore Tom Brady ne ha fatta una delle sue, guidando i Tampa Bay Buccanneers a una incredibile rimonta nell'ultimo quarto contro i New Orleans Saints (17-16). Applausi e standing ovations per la leggenda della Nfl del football americano. Ma in particolare da una persona, una tifosa eccellente. Si tratta della modella Veronika Rajek (Miss Slovakia 2016 e testimonial di numerosi brand in carriera da Dolce and Gabbana a Blumarine e attualmente ambassador di Fashionnova), presente al Raymond James Stadium durante la partita e incantata dal quarterback GOAT.

Veronika Rajek, dichiarazione d'amore a Tom Brady: foto e video



Veronika Rajek a Tom Brady: anche i suoi nemici sanno che è il GOAT

"Ho visto la LEGGENDA e se qualcuno mi chiede di nuovo se amo Brady, sì, lo amo e mostrami qualcuno che non lo fa", ha scritto in un post su Instagram a corredo di un selfie con la maglia TB12 dei Tampa Bay. “Anche i suoi nemici lo adorano perché sanno che è il Goat. Tom Brady, grazie per lo spettacolo straordinario", ha aggiunto Veronika Rajek.



Veronika Rajel '"scrive" a Tom Brady. Gisele Bundchen intanto... Gossip

Non appena il post di Veronica Rajek (che conta 3,2 milioni di fans su Instagram) è diventato virale, i fan hanno iniziato a ipotizzare che potesse esserci un interesse ... amoroso per il QB di Tampa Bay. Sono tantissime le modelle e donne dello showbiz che sognano di uscire con Tom Brady ora che è tornato single a ottobre dopo la fine del matrimonio durato 13 anni con Gisele Bundchen (nel frattempo avvistata qualche settimana fa a cena in Costa Rica con l'istruttore di jiu-jitsu Joaquim Valente in compagnia dei due figli della modella: Benjamin di 12 anni e Vivian di 9). E malgrado il posto social di Veronica Rajek fosse legato al football chissà che da cosa non nasca cosa...