Paige VanZant, dal ring MMA a regina di OnlyFans: "Guadagno di più"

Paige VanZant, dal ring MMA a OnlyFans

Paige VanZant ha cambiato vita. Sul ring è stata una campionessa come ex lottatrice MMA (Arti Marziali Miste). Ma è ormai scesa dal ring dove combatteva per salirne su una virtuale dove mostra altre doti: OnlyFans

Una scelta che dal punto di vista economico le sta dando grandi risultati: "Posso confermare, di aver guadagnato più soldi in 24 ore su OnlyFans di quanti ne ho guadagnati in tutta la mia carriera da combattente", ha raccontato la 29enne americana.

Due carriere sintetizzate così. "L'una mi ha fatto diventare ricca, l'altra mi ha resa famosa"

"OnlyFans è stata sicuramente la mia più grande fonte di reddito – le patrole di Paige VanZant in un'intervista per il podcast "Only Stans" di Barstool Sports -. Tutto quello che ho guadagnato è stato nettamente superiore a quanto incassato in tutta la mia carriera di lottatrice. Ho messo più soldi in tasca in un giorno grazie a OnlyFans che in tutta la mia attività di combattente".

Paige VanZant tra OnlyFans e il wrestling

I fans della lottatrice nata nell'Oregon comunque possono ancora ammirarla combattere. Vero che ha ormai lasciato la MMA, ma la passione del combattimento ancora la soddisfa sul ring del wrestling nella All Elite una Lega fondata nel 2018 e rivale della WWE.