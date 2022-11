Paolo Belli, amore Juventus: "Anastasi-Milik nel cuore. Nuovo inno bianconero? Lo intitolerei..."

Paolo Belli e la Juventus: da Milik ad Anastasi, l'inno bianconero e... L'intervista

La Juventus nel cuore, d'altronde "Storia di un grande amore" è l'inno che Paolo Belli ha regalato al mondo bianconero nel 2012 e che i tifosi della Vecchia Signora ogni partita cantano allo stadio. Il cantautore e conduttore tv racconta ad Affaritaliani.it la sua passione per la Juve tra passato (l'amore per Anastasi) e presente (oggi si identifica in Milik).

Senza ovviamente dimenticare la tv: Ballando con le Stelle è la sua casa dal 2005 - assieme a Milly Carlucci - nel prime time del sabato sera di Rai1. E la musica: il 2022 è stato l'anno delll'album "La musica che ci gira intorno" (a nove anni di distanza da "Sangue Blues") e il 2023 è alle porte con nuove sorprese che Paolo Belli sta preparando per i suoi fans.

Ecco l'intervista a Paolo Belli

Paolo Belli e il calcio. Non possiamo non parlare della tua Juventus: quanto ti sta facendo soffrire?

La Juve mi fa spesso godere ma ogni tanto è giusto far godere anche gli altri, altrimenti non giocano più… a parte gli scherzi, credo sia in atto la creazione di un nuovo percorso e quindi serve un pò pazienza.



Paolo Belli (Instagram)



C’è un calciatore di questa Juve in cui ti identifichi?

MILIK… esperto, entusiasta e finalizzatore.

E il campione della tua infanzia... chi è stato?

Anastasi, gli ho scritto anche qualche lettera…

Nel 2007 ha riarrangiato l'inno della Juve "Storia di un grande amore". Se nel 2022 ti chiedessero di farne uno nuovo... come lo intitoleresti?

Spero l’inno resti ancora per molti anni, ma se dovessi rimettermi a lavorare ad un progetto così gratificante, credo il titolo giusto sarebbe: CHE BELLA STORIA

Dal 2017 al 2019 sei stato anche presidente della nazionale cantanti. Che calciatore è Paolo Belli e a chi si ispira...

Super Appassionato e praticante di sport e solidarietà… al mitico SCIREA

