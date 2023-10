Monza choc, Papu Gomez positivo al doping ai tempi del Siviglia: stop 2 anni

Papu Gomez positivo al doping col Siviglia: due anni di squalifica

L'avventura del Papu Gomez al Monza potrebbe essere già finita: stando al quotidiano spagnolo "Relevo", le autorità antidoping avrebbero comunicato al giocatore argentino una squalifica di due anni perchè positivo a un controllo antidoping nel novembre 2022.

Come spiegato dall'ex calciatore dell'Atalanta, alcuni giorni prima avrebbe avuto dei problemi di salute che lo avrebbero spinto a prendere uno sciroppo dei figli senza previo consulto medico.

Al Papu Gomez verrebbe contestata la responsabilità dell'assunzione in quanto il calciatore argentino avrebbe dovuto controllare direttamente la lista delle sostanze vietate dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) prima di procedere. Ora bisognerà capire se il Papu Gomez deciderà di far ricorso in appello per la squalifica comminata ed eventualmente se gli verrà concessa un'eventuale riduzione.