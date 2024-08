Parigi 2024, chi è Sofia Raffaeli 'Formica Atomica" con medaglia mozzafiato per l'Italia alle Olimpiadi

Sofia Raffaeli ha vinto una medaglia di bronzo storica per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella ginnastica ritmica. Nata a Chiaravalle il 19 gennaio 2004 la campionessa azzurra è una stella della Nazionale di ginnastica ritmica italiana. Il podio ai Giochi è solo l'ultimo di tante imprese per la "Formica Atomica" marchigiana. E, va detto che in questa Olimpiade, Sofia poteva anche arrivare alla medaglia d’oro ma due errori nell’esercizio alla palla e al nastro hanno compromesso il trionfo. Resta un bronzo bellissimo per la 20enne azzurra, allenata da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano, con un totale di 136.300 punti.

Sofia Raffaeli ha vinto la prima medaglia individuale alle Olimpiadi per l'talia nella ritmica, la quarta medaglia olimpica dopo quelle nella gara a squadre ad Atene 2004 (argento), Londra 2012 (bronzo) e Tokyo 2020 (bronzo).

Sofia Raffaeli è stata anche la prima italiana nella storia a vincere una medaglia oro individuale ai Campionati del Mondo nella ginnastica ritmica, è campionessa mondiale all-around 2022 e vicecampionessa nel 2023. Va po ricordato come nel 2019 riuscì a conquistare l'argento ai campionati mondiali juniores nelle specialità della fune e delle clavette. Poi nel 2021 l'esordio a livello senior e il terzo posto nel cerchio ai campionati mondiali assoluti proprio quell'anno. Prima e unica ginnasta italiana ad aver vinto un oro nel concorso generale della coppa del mondo (World Cup Atene 2022) e la ginnasta individualista con il il punteggio più alto di sempre in una competizione internazionale ufficiale: 36.200 nelle qualifiche della World Challenge Cup di Cluj Napoca.