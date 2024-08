Parigi 2024: ginnastica, Alice D'Amato medaglia d'oro, cade la grande Simone Biles

Parigi 2024: ginnastica, Alice D'Amato oro e Manila Esposito bronzo alla trave

Arriva dalla ginnastica artistica l'ottava medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La conquista alla trave Alice D'Amato che si impone con il punteggio di 14.366 davanti alla cinese Yaqin Zhou (14.100) e all'altra azzurra Manila Esposito (14.000).

Caduta e quinto posto per la grande favorita della vigilia, la statunitense Simone Biles (13.100).

Parigi 2024: tiro al volo, Bacosi-Rossetti sfideranno gli Usa per l'oro

Diana Bacosi e Gabriele Rossetti sfideranno gli Stati Uniti nella finale per l'oro dello skeet misto ai Giochi olimpici di Parigi 2024. La coppia chiude con 149/150.

Parigi 2024: atletica, Bruni e Molinarolo in finale nel salto con l'asta femminile

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo accedono alla finale del salto con l'asta femminile ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Entrambe hanno saltato a 4,55 metri.

Parigi 2024: atletica, Sibilio e Folorunso in semifinale 400 ostacoli

Muraro fuori Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso accedono alle semifinali dei 400 metri a ostacoli. L'azzurro, apparso in affanno in batteria, ha centrato l'obiettivo con il ripescaggio del miglior tempo, mentre l'azzurra soffre ma vince la sua batteria. Fuori invece Alice Muraro che chiude al settimo posto la sua batteria.

Parigi 2024: Sibilio, 'pensavo di stare meglio ma ora testa a mercoledì'

"Devo dire che ho speso più mentalmente che fisicamente pensavo di essere in una batteria diciamo leggermente più tranquilla ma ho sottovalutato anche le qualità degli altri: cosa che non si deve fare sicuramente in una Olimpiade ma pensavo di stare leggermente meglio. Però per fortuna in batteria siamo passati, adesso bisogna recuperare tutte le energie nervose e poi mercoledì come se fosse una gara nuova". Lo dice Alessandro Sibilio, in semifinale nei 400 ostacoli grazie a un ripescaggio. In semifinale "va cambiato tutto, dal primo metro e forse anche prima del primo metro, fino all'arrivo. Oggi ho sbagliato tantissimo, ero dietro a tantissimi ostacoli già all'inizio".