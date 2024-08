Parigi 2024, il web accusa Carini: "È un'attrice, finse anche nel 2022". Il video del precedente infortunio e il ritiro

Carini, il web accusa: "È un'attrice, finse anche nel 2022". Il video del precedente infortunio e il ritiro

Neppure i social perdonano Angela Carini, "colpevole" di essersi ritirata dopo nemmeno quaranta secondi durante l'incontro con la pugile intersex Imane Khelif. Molti utenti stanno accusando la pugile italiana di non essere nuova a simulazioni di infortuni per uscire da situazioni scomode durante gli infortuni, o almeno questa sarebbe la teoria che sta riscuotendo molto successo sui social. Il video che dall’alba di questa mattina sta spopolando su X ritrae Angela Carini impegnata in un incontro con la turca Busenaz Surmeneli ai Mondiali di Istanbul del 2022. Verso la fine del primo round l’azzurra improvvisamente scivola, o cade, comunque va a terra, si accascia, lamenta un dolore fortissimo alla caviglia e non riprende più l’incontro. Lo strano movimento dell’atleta e l’apparente mancata torsione della caviglia hanno alimentato i dubbi sull’infortunio.