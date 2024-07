Parigi 2024, Italia a caccia di record medaglie: da Jacobs a Ceccon e Tamberi, ecco i favoriti. Le quote dei bookmakers

Olimpiadi Parigi 2024, Italia a caccia del record di medaglie

Olimpiadi di Parigi al via. Iniziano due settimane di fuoco per lo sport mondiale, dal 27 luglio si parte con la caccia ai podi (con sogni d'oro) e sarà una corsa mozzafiato sino a domenica 11 agosto 2024 quando i Giochi francesi passeranno idealmente il testimone a Los Angeles 2028.

Olimpiadi, da Tokyo 2020 a Parigi 2024 nel segno di Marcel Jacobs e Gimbo Tamberi

Nel frattempo verranno assegnate 1041 medaglie per 329 titoli olimpici. Inutile dire che l'Italia - con i suoi 402 atleti al via - sogna in grande, malgrado il forfait di Jannik Sinner (e... che peccato non poter schierare Matteo Berrettini), dopo i 10 trionfi (con 10 argenti e 20 bronzi) di Tokyo 2020 - ancora negli occhi le imprese leggendarie di Marcel Jacobs nei 100 e con la staffetta 4x100 (assieme a Patta-Desalu e Tortu) oltre al volo di Gimbo Tamberi nel salto in alto - che valsero il decimo posto nel medagliere (con tanta sfortuna, vincemmo più di Germania, Francia e Paesi Bassi: stessi ori, un minor numero di argenti e una 'valanga' di bronzi in più).

Olimpiadi Parigi 2024, medaglie d'Italia: sogno di (almeno) 11 ori

A questo giro la speranza è di fare ancora meglio e, i calcoli dell'algoritmo attribuiscono un settimo posto potenziale ai cuori azzurri con 11 ori complessivi (leggi qui a chi). L'obiettivo del presidente del Coni, Giovanni Malagò è dichiarato: fare meglio di 3 anni fa e toccare (almeno) quota 41 medaglie complessive. Gli studiosi dei ranking nelle varie discipline sono ancora più ottimisti e portano l'Italia a quota 45-47.

Ma i bookmakers cosa ne pensano? La loro 'sentenza' dichiara 46 gioie azzurre pagando questa previsione a 1,57 (ossia metti un 1 euro e ne vinci 'solo' 1,57), mentre la conquista di 48 o più medaglie è quotata a 1,97 (secondo quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg').

Salire sul podio è bello e importante, ma, sul fronte della classifica stilata dal medagliere l'oro, ha un peso specifico determinante e, i broker anche su questo fronte professano ottimismo: la conquista di 11 ori viene pagata con quota bassa (1,57) e addirittura arrivare a 13 o più (ricordando il record storico di 14 a Los Angeles 1984) non sembra una chimera: 2,25 la posta in palio (sempre secondo Agimeg).

Fatti i conti, ecco le previsioni sulle medaglie italiane alle Olimpiadi di Parigi nei vari sport.

Olimpiadi Parigi 2024 medaglie d'Italia? Filippo Ganna-Elisa Longo Borghini nel ciclismo

Primo weekend di gare e scende in strada Filippo Ganna nella cronometro individuale dove figura come secondo favorito dietro Joshua Tarling in una prova che non vedrà al via il vincitore di Tour de France e Giro d'Italia Tadej Pogacar. Grandi speranze anche per una fuoriclasse del calibro di Elisa Longo Borghini sia nella cronometro che nella prova in linea (dova va tenuto d'occhio anche Elisa Balsamo). Dalla strada alla pista, l'inseguimento a squadre donne e uomini può far sognare.

Olimpiadi Parigi 2024 medaglie d'Italia? Thomas Ceccon e Simona Quadarella guidano il nuoto azzurro

La punta di diamante del nuoto italiano è sicuramente Thomas Ceccon nei 100 dorso: nei pronostici la gara vede Ryan Murphy favorito, ma il 23enne veneto figura subito dietro e il sogno è che le vasche olimpiche si possano colorare d'oro per lui. Sogni da medaglia anche per Benedetta Pilato (100 rana), Alberto Razzetti (200 e 400 misti, 200 farfalla) e Nicolò Martinenghi (100 rana).

Nei 1500 metri a stile libero donne, sembra impensabile che Katie Ledecky possa perdere, con Simona Quadarella che ha legittime speranza di podio. Gregorio Paltrinieri sogna una nuova impresa sul fronte maschile (1500 e 800) anche se ha 2-3 atleti favoriti rispetto a lui. Greg però può farci sognare, insieme a Domenico Acerenza nel fondo (10 chilometri). E tra le donne Ginevra Taddeucci-Giulia Gabbrielleschi sono outsider da tenere d'occhio. Tornando in vasca attenti alle possibili sorprese: da Alessandro Miressi (100 sl) a Margherita Panziera (200 dorso), passando per la 4×100 mista uomini e Sara Franceschi (400 misti).

Ps. Sul tema l'opinione di Federica Pellegrini è doverosa. La Divina, alla sua prima Olimpiade da spettatrice (ma presente sul campo in quanto membro del Cio), ha fatto le carte al nuoto azzurro. "Ceccon lo aspettiamo per l'oro, è il suo obiettivo e sarà anche il nostro. Martinenghi se la gioca, anche perché le ultime prestazioni della rana non sono state stratosferiche. Quadarella è da medaglia sia negli 800 che nei 1500. Pilato: dipende tanto da lei, ha fatto un Settecolli incredibile e può sfidare tutte le altre ad armi pari, non ci sono grandissimi tempi nella rana femminile nell'ultimo anno - le parole di Federica Pellegrini a Repubblica - Tutte le staffette maschili possono fare cose importanti, dalle femminili mi aspetto progressi. Sara Curtis ha fatto un 50 stile da paura, è una gara strana che molti possono sbagliare ed è aperta, tranne Sjoestroem non c'è una superiore alle altre. Nel mezzofondo vedo Wiffen davanti, ma dietro c'è spazio: Paltrinieri ha trovato fiducia vincendo nel fondo. E quando c'è da lottare, noi siamo sempre pronti".

Olimpiadi Parigi 2024 medaglie d'Italia? Alice Volpi e Arianna Errigo sulle ali del fioretto femminile

Fucina di trionfi dalla notte dei tempi (nel segno di Edoardo Mangiarotti, 13 medaglie da Berlino '36 ai Gioghi di Roma nel 1960), la scherma italiana arriva a Parigi con grandi ambizioni soprattutto nella specialità per noi storicamente principe: il fioretto femminile può serenamente tingersi d'oro sia a squadre che nell'individuale, guidato dalle favoritissime Alice Volpi e Arianna Errigo (ma vogliamo dimenticare Martina Favaretto?). Musica simile viene suonata dai campioni del fioretto maschile con Tommaso Marini, Filippo Macchi e la nazionale azzurra. E ancora. La spada a squadra uomini vede l'Italia di Davide Veroli nei pronostici dietro solo alla Francia, mentre le donne - con Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio - sono favorite per il titolo.

Olimpiadi Parigi 2024 medaglie d'Italia? Jasmine Paolini guida la squadra azzurra orfana di Jannik Sinner

Il forfait di Jannik Sinner toglie chance al tennis italiano, che spera comunque in un nuovo exploit dal talento cristallino di Lorenzo Musetti in singolare (brillante semifinalista a Wimbledon e in stato di grazia) oltreché dalla numero 5 del mondo, Jasmine Paolini (finale al Roland Garros e Wimbeldon) sia nel titolo individuale che in quello di doppio con Sara Errani. Attenti anche alla coppia maschile formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Olimpiadi Parigi 2024 medaglie d'Italia? Gli azzurri volano con Tamberi e Jacobs sogna la medaglia

Gianmarco 'Gimbo' Tamberi è l'uomo dei sogni per l'Italia dell'atletica leggera: lui che ha vinto tutto, Olimpiadi (a Tokyo, ex aequo con Barshim), Mondiali ed Europei (tre volte), sogna lo storico bis ai Giochi. Tre anni fa, Marcel Jacobs fece impazzire di gioia l'Italia intera. Ripetersi sarà difficilissimo in un 100 metri con 6-7 atleti da podio e un fenomeno come Noah Lyles super favorito (il campione del mondo ha fatto 9.81 a Parigi meno di una settimana fa): c'è però da giurarci, Marcel farà di tutto per prendersi una medaglia individuale e condurre la 4x100 (campione in carica) a una nuova impresa che la collochi tra le prime 3 squadre al mondo.

Ma l'atletica italiana - reduce dai trionfali Europei di Roma - ha anche altri assi e jolly da calare sul tavolo olimpico. Dalla marcia con Massimo Stano (20 km), Antonella Palmisano (20 km), Valentina Trapletti e la staffetta mista a coppie, a Leonardo Fabbri che nel getto del peso non teme nessuno, passando per i due giovani talenti del salto in lungo Mattia Furlani-Larissa Iapichino e Lorenzo Simonelli (110 hs). Medaglia o non medaglia? Grande attesa anche per i 400 ostacoli di Alessandro Sibilio (euro-argento battendo il record di Fabrizio Mori), la doppia sfida della campionessa europea Nadia Battocletti (5000 e 10000 metri) e il salto triplo di Andy Diaz.

Olimpiadi Parigi 2024 medaglie d'Italia? Volley e pallanuoto per far dimenticare le delusioni di calcio e basket

Il calcio italiano ha fallito nuovamente la qualificazione alle Olimpiadi, il basket dopo gli ottimi quarti di finale a Tokyo questa volta non è riuscito a conquistare il pass (sconfitta con la Lituania nel pre-olimpico). Gli sport di squadra si aggrappano al volley: gli uomini valgono ampiamente la medaglia (in una competizione che vede la Polonia prima favorita) e chissà che non riescano a infrangere quel tabù olimpico (mai vincitori malgrado ci siamo presentati in passato con squadroni forti e talvolta pure fortissimi). Paola Egonu e Julio Velasco guardano alla sfida olimpica del volley femminile con ambizioni da vittoria. La pallanuoto? Il Settebello tra le squadre favorite, il Setterosa tra gli outsider.

Olimpiadi Parigi 2024, quante carte da medaglia per l'Italia

Ma sono tante le discipline dove l'Italia può colpire. Dalla boxe con Irma Testa (senza dimenticare Aziz Abbes Mouhiidine), passando per canottaggio (doppio pesi leggeri uomini, 4 di coppia uomini, doppio maschile senior, 4 senza senior) e alle squadre della ginnastica (con particolare attenzione a Sofia Raffaeli). E come dimenticare il judo guidato da Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Alice Bellandi (-78 kg), Manuel Lombardo (-73 kg) e Christian Parlati? O il tiro a volo e il tiro a segno, quello con l'arco, i tuffi e la vela...

Sono decine le storie di atleti azzurri - attesi e non - che (anche) questa Olimpiade racconterà ai tifosi italiani.