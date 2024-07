Olimpiadi Parigi 2024, pioggia di medaglie d'oro per l'Italia: lo dice l'Intelligenza Artificiale.. Chi vincerà

Olimpiadi Parigi 2024, pioggia di medaglie d'oro per l'Italia: lo dice l'Intelligenza Artificiale

Tokyo 2020 si era chiusa con 40 medaglie per un'Italia da favola (10 oro, 10 argento, 20 bronzo) che aveva chiuso al decimo posto assoluto nel medagliere (ma con più podi di Germania, Francia e Olanda che ci avevano preceduto grazie a un maggior numero di argenti).

E Le Olimpiadi di Parigi 2024 quante gioie regaleranno ai colori azzurri? La domanda inizia a girare in modo sempre più frenetico tra i tifosi, proprio mentre il nostro Paese deve incassare la delusione per il doloroso forfait di Jannik Sinner.

Detto che i favoriti assoluti per la vittoria finale sono come sempre gli americani (i bookmaker li quotano a 1,15 contro il 5 contro 1 per la Cina).

Olimpiadi Parigi 2024, Italia con 11 medaglie d'oro e 46 complessive secondo l'algoritmo

La previsione di Gracenote Sports Virtual Medal Table di Nielsen porta l'Italia a 46 medaglie complessive, dunque sei in più rispetto a Tokyo, con un oro in più nel confronto con gli ultimi Giochi, salendo dunque a quota 11. Meglio anche negli argenti (a quota 20, contro i precedenti 10) e qualche bronzo in meno (da 20 a 15). Un bottino che porterebbe l'Italia, almeno a confermare la top-10 mondiale, con ambizioni a ridosso della prime cinque (la proiezione è di settimo posto assoluto).

Ovviamente va detto che le previsioni 'algoritmiche' vengono stilate da un'analisi dettagliata dei risultati maturati nelle competizioni mondiali e continentali post Tokyo 2020 e disciplina per disciplina, assieme agli attuali ranking nei vari sport. Previsioni, che non possono tenere conto, altrettanto ovviamente, dell'imponderabile che si vive nei momenti di agonismo: fortuna e sfortuna, errori, imprevisti, infortuni o forma al top nel momento giusto, emozione o killer instint, e via dicendo.

Da Gianmarco Tamberi alla nazionale femminile di fioretto, le medaglie d'oro dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 secondo l'algoritmo

Ad ogni modo, chi sono i principali indiziati di medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024? Ecco i nomi, in un elenco che non comprende tanti atleti in grado potenzialmente di regalare grandi gioie ai tifosi azzurri: da Thomas Cecchon e Simona Quadarella (con tutto l'Ital-nuoto) a Marcel Jacobs (e la fantastica squadra dell'Atletica reduce da Europei trionfali), passando per il ciclismo con Filippo Ganna e Elisa Longo Borghini, le nazionali di volley e pallanuoto. Solo per fare qualche esempio.

- Gianmarco Tamberi, Atletica (salto in alto)

- Irma Testa, Pugilato (categoria -57 kg)

- Aziz Abbes Mouhiidine, Pugilato (categoria -92 kg)

- Giovanni De Gennaro, Canoa (Slalom, K1)

- Tommaso Marini, Scherma (fioretto maschile individuale)

- Alice Volpi, Scherma (fioretto femminile individuale)

- Italia, Scherma (fioretto femminile a squadre)

- Elena Micheli, Pentathlon

- Caterina Banti e Ruggero Tita, Vela (Nacra 17)

- Vito Dell'Aquila, Taekwondo (categoria -58 kg) Italia, Pallavolo (torneo femminile)