Parigi 2024, l'Italia ha (già) fatto 13 (medaglie). E Lorenzo Musetti fa dimenticare Jannik Sinner

Parigi 2024: Musetti mette ko Taylor Fritz. 'Vittoria che conferma il mio salto di qualità". Ora l'ostacolo è durissimo: Alexander Zverev

"Questa vittoria conferma il bel momento che sto vivendo e il salto di qualità che ho fatto. Prima avevo molti alti e bassi, adesso solo alti, però mi piacerebbe pensare che i bassi sono dimenticati, ma andiamoci piano", spiega il tennista italiano Lorenzo Musetti, dopo la vittoria sull'americano Taylor Fritz (numero 13 del ranking mondiale Atp) agli ottavi del torneo di singolare di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 (dopo le finali al Queen's-Umago e la bellissima semifinale di Wimbledon). "Certo, più vinco e più acquisto consapevolezza, anche nel gestire i momenti difficili che inevitabilmente ci sono in partita". Il 22enne campione nato a Carrara ha battuto in scioltezza Fritz con il punteggio di 6-4 7-5 in meno di un'ora e mezzo di gioco. E' il terzo successo quest'anno di Musetti - numero 16 del mondo - contro l'americano dopo quello ai quarti di finale a Wimbledon dopo un match durissimo chiuso al quinto set (3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1) e sul rosso di Montecarlo al primo turno (6/4, 6/4). Nella strada che porta verso la medaglia però il tennista italiano ha uno degli ostacoli più difficili, il tedesco Alexander Zverev che ha regolato in due set (7/5, 6/3) l'australiano Alexei Popyrin. L'eventuale semifinale sarebbe ancora più dura, probabilmente contro Novak Djokovic.

Parigi 2024: tiro a volo, medaglia d'argento per Silvana Stanco nella trap. Storico oro al Guatemala con Ruano Oliva

Silvana Stanco ha conquistato l'argento nel tiro a volo dalla fossa olimpica di Parigi 2024, dopo la delusione del quinto posto a Tokyo 2020. Storico oro per il Guatemala con l'infallibile Adriana Ruano Oliva, ex ginnasta riconvertita al tiro al piattello dopo un infortunio, record olimpico con 45 piattelli rotti. La 31enne, nata in Svizzera, ma cresciuta nell'Avellinese, ha chiuso con il punteggio di 40/50. Bronzo all'australiana Penny Smith (32/40).

L'Italia sale a 13 podi a Parigi 2024 (3 ori, 6 argenti e 4 bronzi) e arriva la 16esima medaglia nella fossa olimpica: 14 al maschile, 2 al femminile (prima di oggi solo Jessica Rossi che fu oro alle Olimpiadi di Londra 2012).

Parigi 2024: canottaggio, Italia argento nel 4 di coppia con Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Malagò: "Emozionante"

La dodicesima medaglia azzurra ai Giochi di Parigi 2024 arriva dal canottaggio. l'Italia con il 4 di coppia viene preceduta solo dall'equipaggio olandese (che hanno fatto l vuoto con quasi una barca di vantaggio) e conquista l'argento dopo un serrato testa a testa che ha visto la barca azzurra rimontare su quella con i colori della Polonia e arrivare davanti con 19 centesimi di vantaggio.

"Sono stati semplicemente meravigliosi, mi hanno fatto emozionare. Una gara incredibile, un rush finale che mi ha regalato emozioni uniche. Questi quattro ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile, perché sono riusciti a tenere testa ad un’immensa Olanda sino alla fine, mettendosi dietro la Polonia che non è certo l’ultima arrivata. Cosa volete che vi dica: sono felice per Peppe Abbagnale, per Francesco Cattaneo e il suo staff, ma soprattutto per questi ragazzi che hanno masticato amaro a Tokio, ma che negli ultimi tre anni hanno preparato una barca formidabile ed oggi si è visto", le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, come riporta il sito della federcanottaggio, presente allo stadio nautico Vaires-sur-Marne per l'argento nel canottaggio con il quattro di coppia. "Duemila metri da favola, belli da morire. Non hanno mai mollato di un centimetro, questo argento per loro e per lo sport del remo, vale come un oro".