Parigi 2024, notte nera per il nuoto italiano. Ceccon ko ("ero un po' stanco") e "delusione enorme" per Quadarella

Parigi 2024, Francesca Fangio fuori dalla finale dei 200 rana donne

Si ferma in semifinale l'avventura di Francesca Fangio nei 200 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nuotatrice azzurra ha chiuso la seconda semifinale al settimo posto col tempo di 2'25″39.

Parigi 2024, Thomas Ceccon fuori dalla finale dei 200 dorso

Thomas Ceccon non si qualifica per la finale dei 200 dorso. Al campione olimpico dei 100 dorso non è infatti bastato il quarto posto in semifinale per passare il turno. Il nuotatore italiano ha chiuso col nono tempo complessivo, solo sette centesimi più lento dell'ottavo. In finale ci vanno Kos, Mityukov, Coetze, Maertens, Christou, Jones, Tomac e Gonzalez.

Parigi 2024: Thomas Ceccon fuori dalla finale dei 200. 'Mi dispiace, ero un po' stanco e sono calato nel finale'

"Mi dispiace, potevo limare qualcosa a questo tempo, mi dispiace per non essere entrato in finale. Una gara in più non faceva mai male. Non sono entrato con la stessa condizione che avevo nei 100 dorso. È un errore, l'ho imparato". Lo ha detto l'azzurro Thomas Ceccon alla Rai dopo l'esclusione dalla finale dei 200 dorso ai Giochi di Parigi 2024. "Era una gara lineare, sono un po' calato nel finale, sono un po' stanco. Sette centesimi, si poteva fare meglio".

Parigi 2024: Quadarella niente medaglia nei 1500. 'Ho lottato, quarto posto delusione enorme'

Simona Quadarella non trova la medaglia nei 1500, per lei è quarto posto nella finale di Parigi 2024. "Ho lottato tantissimo, è stata una gara molto faticosa, ma sono sincera per me è una delusione enorme. Ci ho provato fino e ho fatto un buon tempo ma alla fine ero stanchissima e avevo le gambe che mi scoppiavano", le parole della nuotatrice italiana alla Rai. "C'è stata una battaglia per il terzo posto, mi dispiace perchè loro sono andate fortissimo, ma sono delle atlete che nelle ultime gare avevo sempre battuto", ha aggiunto la Quadarella sulla atlete che sono andate all'argento e al bronzo. "Mi sentivo abbastanza bene, per questo mi dispiace molto, forse c'erano troppo aspettative, troppa tensione, l'ho vissuta come la gara più importante della mia vita, perché magari riuscirò a fare un'altra Olimpiade, ma non so come ci arriverò ed era come se fosse l'ultima cartuccia da sparare in ambito olimpico. Era la mia gara, quella dove sarei dovuta andare meglio, adesso ci sono gli 800, ma non me li sento come i 1500", ha concluso l'azzurra.

Parigi 2024: nuoto, Quadarella quarta nella finale dei 1500, oro Ledecky

Simona Quadarella incassa una delusione nei 1500 stile libero ai Giochi di Parigi 2024 che la vedono quarta e fuori dal podio olimpico di Parigi 2024. Katie Ledecky si aggiudica la medaglia d'oro olimpica migliorando il suo record olimpico registrato a Tokyo 2020 e centrando l'ottavo trionfo in carriera alle Olimpiadi. Secondo posto per la francese Anastasiia Kirpichnikova, e bronzo per la tedesca Isabel Gose che ha staccato Quadarella, quarta, nell'ultima vasca.