Parigi 2024, Paltrinieri nono nel nuoto di fondo. Greg, parole d'addio?

Parigi 2024: Paltrinieri "mi fermo, non so se mia ultima gara"

"Adesso? Mi fermerò e mi fermerò tanto. Voglio prendermi un periodo di pausa. Non so se è stata la mia ultima gara, voglio prendermi del tempo per decidere e per dedicarmi ad altre cose. Ripeto, ho bisogno di fermarmi". Lo ha detto ai microfoni di RaiSport Gregorio Paltrinieri, al termine della 10km di nuoto di fondo dei Giochi di Parigi2024, chiusa in nona posizione. "E' stata molto complicata. Una gara difficilissima. Non avevo mai provato il percorso e non sapevo cosa aspettarmi - ha aggiunto - in più ho fatto tanta fatica a trovare la mia nuotata oggi, soprattutto a favore di corrente. Ero sempre attaccato a un filo pronto a rompersi. Non sono riuscito mai a trovare il mio passo, il mio ritmo. Quando gli altri hanno cambiato il ritmo io non ce l'ho fatta. Mi spiace per questa gara: speravo di fare bene ma gli altri sono andati fortissimo. Mi spiace per il quarto posto di Acerenza, speravo che almeno lui potesse arrivare al podio. La mia Olimpiade fino a oggi è stata molto buona e nel complesso sono felice", ha concluso il campione emiliano, vincitore in vasca di due medaglie (bronzo sugli 800 e straordinario argento sui 1500).

Parigi 2024, fondo 10 km: delusione azzurra, Acerenza quarto e Paltrinieri nono

Non è arrivata la medaglia nel nuoto maschile di fondo per Gregorio Paltrinieri che fallisce il tris olimpico a Parigi 2024 nella 10 km di nuoto in acque libere sul letto della Senna. Il numero campione del nuoto azzurro dopo il bronzo negli 800 e l’argento nei 1500 in piscina, cercava di trovare la spinta necessaria per l’ennesima medaglia ma le correnti del fiume e la mancanza di prove, per via della scarsa qualità dell’acqua del fiume parigino, lo hanno limitato, facendogli chiudere al nono posto a +1.05.3 la gara dominata dall'ungherese Kristof Rasovszky con il tempo di 1h 50:52.7, seguito dal tedesco Klemet a +2.1. Terzo e bronzo, l'altro ungherese Betlehem (+16.3). Solo quarto il primo azzurro, Domenico Acerenza, che ha chiuso a 16.9 dal primo. Dopo una gara in cui è sempre rimasto nel gruppo di testa.





Parigi 2024: nuoto fondo, Paltrinieri nono si dà 9 in pagella e riflette sul suo futuro

"Sembrava il Gp di Montecarlo di F1, non si poteva superare. C'era una sola traiettoria e io mi esprimo meglio quando c'è più spazio", ha raccontato con il sorriso Paltrinieri sorridendo in zona mista. "Ho dato tutto quello che avevo. Sono morto...Ho cercato di fare il mio massimo e alla fine ho cercato di strappare per recuperare sui primi due ma ero oltre le mie forze e nello sprint conclusivo ero finito", ha invece aggiunto Domenico Acerenza dopo il quarto posto che brucia un po’. "Questo era il destino. Andiamo avanti", ha aggiunto Acerenza. Per la Fin è così arrivato il sesto quarto posto oltre a sei medaglie.

Tante le polemiche che c’erano state sulla Senna e i due azzurri non si sottraggono. "Bellissimo campo di gara, una delle gare più belle che ho fatto ma ora speriamo di stare bene. Se mi ritufferei nella Senna? No.... mi ritufferei per un'altra olimpiade. Abbiamo sentito tante cose sulla Senna molti ci dicevano di non buttarci ma è come chiedere a qualcuno di non andare a lavorare. Spero di stare bene qualcuno altrimenti dovrà prendersi le sue responsabilità", ha detto Acerenza.

“Una follia nuotare nella Senna? No, se i valori sono buoni. Certo il fiume era sempre inagibile tranne che nei giorni delle gare quando tornava agibile, un po' strano", ha sottolineato Paltrinieri. "Noi non sapevamo cosa aspettarci, io e Mimmo Acerenza abbiamo preferito non provarlo prima non so se abbia influito. Forse la location non era adatta alle mie caratteristiche", ha aggiunto il campione che si è dato “un 9 per questa Olimpiade” ed ha poi parlato del suo futuro tutto ancora da decifrare.

"Posso ricominciare tra un mese non c'è la farei prima e poi se dovessi continuare, cosa che non escludo, mi serve tempo a livello mentale. Non posso più fare tutto, dovrò prendere una decisione e mi dispiace che potrebbero essere le mie ultime gare in piscina. Arrivare qua nono mi da' fastidio, meritavo di più. Mia ultima olimpiade? No quella cosa, mi potrebbe stimolare. Portabandiera? Prima o poi mi tocca..., se me lo dicono prima continuo...", ha concluso Paltrinieri. "Andare avanti? Voglio pensare che se lo faccio è per qualcosa di grande, arrivare a Los Angeles", ha aggiunto Greg. “Los Angeles? Scommetterei molto più su Rossella (Fiamingo, ndr) che su di me”.