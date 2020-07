Parma a Hisham Al Mana: chi è l'imprenditore del Qatar che fa gol in serie A

Parma, cambio al vertice: il 51% a una società del Qartar, Barilla nel CdA

Il Parma cambia al vertice e il 51 per cento delle quote della società andranno a una nuova proprietà qatariota per 65 milioni. Entreranno nel CdA gli attuali azionisti, tra i quali Guido Barilla a Pietro Pizzarotti, che hanno contribuito decisivamente nel ritorno della società in A dopo il fallimento e la discesa in Serie D nel 2015. La loro uscita di scena sarà graduale, con un ruolo di garanzia per il futuro del club. Il club sarebbe così il sesto nel cambiare proprietà e diventare straniera, dopo Roma (2011 con James Pallotta), Bologna (2014 con Joey Saputo), Inter (gruppo Suning nel 2016), Milan (Elliott Management nel 2018) e Fiorentina (Rocco Commisso nel 2019).

Chi è Hisham Al Hamad Al Mana, l'uomo che sta per prendere il Parma

Al Hamad Al Mana, è uno dei tre figli di Saleh Al Hamad Al Mana, fondatore dell'Al Mana Group. Si tyratta di una società che dall'inizio degli anni '50 puntava su commercio e dei trasporti, ma il portfolio di investimenti poi si è diversificato anche su costruzioni, automotive ed edilizia. I figli del fondatore in questi anni sono diventati distributori esclusivi in Qatar di Nissan, Infiniti e Renault. Il settore dell’automotive è stato il volano per espandersi anche come distributore esclusivo di brand della moda e del lusso. Diesel, Zara, Sephora, ma anche McDonald’s, Illy, Grom sono entrati a far parte del Mirqab Mall, il centro commerciale del gruppo inaugurato nel 2017. La famiglia Al Mana ha pure, direttamente o attraverso fondi di investimento, numerosi alberghi di lusso in Qatar, a partire dal leggendario “W” Palm a Doha.

Verso la riconferma Faggiano e D'Aversa

Ora si cerca di capire chi sarà il nuovo presidente che andrà a sostituire Pizzarotti, ma viene esclusa la relazione con la famiglia dell'emiro Al Thani proprietario del Psg. Per conoscerne il nuovo volto però bisogna aspettare. Verso una conferma sia il responsabile dell'area tecnica Daniele Faggiano che l'allenatore Roberto D'Aversa, che hanno entrambi altri due anni di contratto.