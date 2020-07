Patric squalifica di 4 giornate al giocatore della Lazio per il morso a Donati

Patrick prende quattro giornate di squalifica e un'ammenda di 10 mila euro per il morso a Donati nella sfida persa 2-1 dalla Lazio a Lecce. Non ci e' andato leggero il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, nei confronti del giocatore di Simone Inzaghi dopo quanto accaduto martedì sera al Via del Mare.

Patrick, 4 giornate per il morso a Donati e scuse al giocatore del Lecce

Durante il convulso finale della sfida col Lecce, lo spagnolo ha perso la testa mordendo al braccio Giulio Donati. Un gesto gia' visto in altre occasioni, da quello di Defoe ai danni di Mascherano in Premier League nel 2006 al piu' famoso di Luis Suarez sulla spalla di Giorgio Chiellini nel Mondiale brasiliano: 9 turni di stop e squalifica di 4 mesi la stangata della Fifa nei confronti del Pistolero. In Italia un precedente e' quello della serie B 2013-14 quando, nel corso di Bari-Lanciano, Nadarevic fu punito per tre turni dopo aver 'addentato' la coscia di Falcinelli. Ieri il gestaccio di Patric era inizialmente sfuggito all'arbitro Maresca, poi la segnalazione del Var e l'inevitabile espulsione. Da parte del calciatore biancoceleste sono comunque arrivate le scuse a Donati via social e non solo: "E' stata mancanza di lucidita'", si e' giustificato il giocatore laziale, facendo poi "un grosso in bocca al lupo a te e alla tua squadra per il resto del campionato".

Donati: "Morso Patric? nessun danno, si è scusato"

E lo stesso Donati ha archiviato sul nascere qualsiasi attrito. "Abbiamo chiarito, negli spogliatoi si e' subito scusato. Anche io vivo di emozioni, soprattutto in una partita combattuta fino all'ultimo puo' succedere, lo capisco". Il difensore del Lecce ha anzi difeso Patric rispetto a Bonazzoli, attaccante della Samp protagonista di un fallo di reazione in occasione dello scontro di una settimana fa. "Lui poteva farmi male e non si e' nemmeno scusato e questo mi ha fatto tristezza. Patric invece e' stato corretto, ha chiesto scusa e io lo accetto".