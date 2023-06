Paula Badosa-Tsitsipas, amore e balletti virali. Show della sensuale tennista

Paula Badosa e Tsitsipas insieme: gossip confermato sull'amore tra la tennista e il campione greco

Paula Badosa è la tennista del momento. Non per i risultati sul campo (ha dovuto saltare il Roland Garros per frattura da stress alla colonna vertebrale), ma sul fronte del gossip.

La 25enne campionessa spagnola nelle scorse ore infatti è uscita allo scoperto assieme al collega Stefanos Tsitsipas confermando le voci che giravano sulla loro relazione.

E' tutto vero: il tennista greco (sconfitto ai quarti da Carlos Alcaraz a Parigi) e l'ex numero 2 del mondo Paula Badosa stanno insieme. La coppia ha pubblicato un video assieme tra baci, abbracci e balletti. La campionessa del tennis spagnolo era single da poco: qualche mese fa aveva chiuso la sua relazione con l'attore cubano Juan Betancourt.

Paula Badosa, balletto virale: introduce Tsitsipas al reggaeton

Intanto in queste ore Paula Badosa ha ripostato un video del fidanzato Stefanos Tsitsipas in cui la si vede allenarsi sulla cyclette a ritmo di musica. "Introducendo il ragazzo al mondo del reggaeton", scrive quella che era stata definita in passato la Sharapova spagnola (per bellezza e talento). Uno spettacolo.

Paula Badosa si allena a ritmo di reggaeton (Instagram paulabadosa)



Paula Badosa, la tennista vince sui social con foto, storie e video

Non solo filmati divertenti. Paula Badosa è considerata unanimemente una delle tenniste più belle e sensuali del mondo. E sulla sua pagina Instagram (che sfiora il milione di follower) pubblica foto e storia spesso mozzafiato. Che conquistano cuori, like e commenti d'amore dagli ammiratori.

Leggi anche