Pensioni Quota 100: I PIANI DELL'INPS E DEL GOVERNO PER LE PENSIONI ANTICIPATE

Tutto fermo per capire l'eredità di Quota 100 Pensioni. L'Inps intanto guarda al futuro e il rapporto annuale sul Welfare degli Italiani dà chiare indicazioni sulla direzione da prendere. “Si ravvisa la necessità di implementare maggiore flessibilità in uscita”, e per farlo vengono individati quattro pilastri principali a beneficio “soprattutto di lavoratori usuranti e gravosi, accompagnata da una pensione di garanzia che vada a proteggere soprattutto chi ha carriere discontinue, rediti bassi, soprattutto di giovani che hanno iniziato le loro carriere lavorative nel sistema contributivo dal 1996“. In quest'ottica per i lavori usuranti e gravosi la soluzione potrebbe essere una Ape Social che sia strutturale e un’uscita più generosa per i lavoratori precoci. La pensione di garanzia minima può adattarsi a chi non avrà contributi necessari per assegni accettabili con l'accesso alla pensione (giovani, ma pure coloro che hanno avuto carriere discontinue). Infine resta attuale il tema delle Pensioni complementari da stimolare, “anche attraverso l’offerta di strumenti di previdenza complementare da parte di soggetti pubblici, per allargare la base contributiva della previdenza complementare, oggi scelta principalmente da lavoratori con salari medio-alti e stabili”.

PENSIONI QUOTA 42 NEL 2021: ECCO PER CHI. PENSIONI NEWS

Quota 42 pensioni accessibile a chi ha terminato la fruizione della disoccupazione da almeno tre mesi, chi è addetto ai lavori gravosi e usuranti e chi presta assistenza a persone con un’invalidità riconosciuta dall’ASL pari ad almeno il 74%.

Pensioni, quota 41 per i lavoratori fragili dal 2021? PENSIONI NEWS

QUOTA 41 PENSIONI (ossia uscita dal lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età) dovrebbe essere accessibile per i cosiddetti lavoratori fragili visto che la ministra del Lavoro Catalfo si è detta disponibile ad attuare la riforma dal 2021. Governo e sindacati dovranno però stilare una lista che possono essere compresi in questa categoria beneficiando così di Quota 41.

PENSIONI QUOTA 100, QUOTA 98, QUOTA 101 E QUOTA 102 NEWS DELLE SCORSE SETTIMANE

Pensioni Quota 100 trasformata in Quota 101? No di Confindustria. Riforma Pensioni News

Pensioni Quota 100 cambiata in Quota 101 (... o Quota 102)? Da Confindustria arriva il no. A dirlo è il presidente Carlo Bonimi che annuncia novità in tema di riforma del sistema pensionistico: "Per fine ottobre prepareremo un'altra proposta di riforma sulle pensioni: l'anno prossimo scadrà quota 100, sto sentendo parlare di quota 101, vogliamo fare altri debiti sulle spalle dei giovani?", ha spiegato all'assemblea degli industriali di Cremona. "Vogliamo affrontare questo tema seriamente o vogliamo avere un Paese che si inchioda in un dibattito politico senza fine sulle PENSIONI? Non è pensabile che a dicembre vai con 62 anni e a gennaio con 67", afferma. "Quello che noi chiediamo - continua Bonomi - è il metodo. Pensiamo già alla fase 2, qui siamo ancora alla fase 1, sperando che arrivino i soldi dell'Europa, che non saranno così facili e così celeri", conclude.

Pensioni Quota 100 sostituita da QUOTA 98: ecco il piano. Riforma Pensioni News

Quota 100 pensioni è stata ufficialmente 'pensionata' da Giuseppe Conte nei giorni scorsi. Data di scadenza fissata al 31 dicembre 2021. Poi cosa accadrà? Salgono le quotazioni di Quota 98 ma non per tutti. Chi non vuole uscire dal mondo del lavoro a 67 anni (pensione di anzianità), potrebbe scegliere l’uscita anticipata a 62 anni e con un minimo di 36 anni di contributi. I lavoratori interessati da questa opzione di pensionamento anticipato? Dovrebbero disoccupati, invalidi e caregivers e lavoratori gravosi. L’assegno previdenziale mensile di questi neo pensionati non dovrebbe subire penalizzazioni (o comunque in misura minima).

PENSIONI QUOTA 102 NEL POST QUOTA 100. RIFORMA PENSIONI NEWS

Gli altri lavoratori? Per loro addio alla chanche di Quota 100 mentre potrebbe prospettarsi Quota 102 pensioni: uscita dal lavoro anticipata a 64 anni con almeno 37-38 anni contributivi. Questo anticipo, rispetto ai 67 anni di vecchiaia, costerebbe loro nell'assegno previdenziali probabilmente del 2,8-3% per ogni anno di anticipo. Questa tipo di riforma pensioni che andrebbe oltre quota 100 avrebbe un costo di 2,5 miliardi all’anno fino al 2028, con un risparmio annuale di circa 11 miliardi rispetto al sistema anticipato attualmente in vigore. Sono 150 mila lavoratori all’anno che sarebbero coinvolti potenzialmente in questa riforma previdenziale. A corollario della Quota 102, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha introdotto il ‘contratto di solidarietà espansiva’ e la ‘misura di staffetta generazionale’: con essi si agevolerebbe l’accesso dei lavoratori più anziani e si agevolerebbe l’ingresso al mondo del lavoro per i più giovani.

PENSIONI: QUOTA 41, APE SOCIAL, OPZIONE DONNA. RIFORMA PENSIONI NEWS

Resta poi aperto comunque il tema di Quota 41 (uscita dal mondo del lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) che piace ai sindacati, ma che viene ritenuta oneroso per le casse dello Stato dal governo. Almeno in una forma "pura" senza penalizzazioni. Il confronto tra le parti sociali d'altronde è aperto e al momento l'unica certezza è l'addio a quota 100 pensioni. Fronte Ape Social e Opzione Donna: si va verso la conferma anche per il prossimo anno.